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Индексация зарплат работников — какие изменения в 2025 году

9 января 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — как будет происходить индексация в 2025 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Для украинских предприятий, учреждений и организаций будут действовать новые правила индексации заработной платы в 2025 году. В Министерстве социальной политики обнародовали рекомендации по осуществлению осовременивания выплат.

Об этом говорится в соответствующем письме Минсоцполитики.

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Правила индексации зарплат в 2025 году

Отмечается, что согласно ст. 34 закона "О Госбюджете" №4059-IX, в 2025 году:

  • индекс потребительских цен для индексации доходов населения исчисляют нарастающим итогом, начиная с 1 января, который принимается за 1% или 100%;
  • сумму индексации за декабрь 2024 года в январе 2025-го не начисляют, то есть исчисление индекса для индексации начнется с февраля.

С января текущего года действует единый подход в вопросе исчисления индекса потребительских цен для осуществления индексации зарплаты населения.

В соответствии с пунктом 11 "Порядка проведения индексации зарплат" правительственного постановления от 17.07.2003 №1078, право на индексацию произойдет, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превысит порог индексации, установленный в размере 103%.

По правилам, работникам предприятий и организаций, находящихся на хозрасчете, повышение зарплаты из-за роста уровня инфляции осуществляется в порядке определенном коллективным договором, однако не ниже норм, утвержденных законом "Об индексации денежных доходов".

Изменения заключаются в том, что в 2024 году подсчеты начинались с января, а предыдущий месяц был "базовым" — то есть декабрь 2023 года.

Индексация зарплат работников и оклады

Также индексация зарплат работников зависит от роста оклада (тарифная ставка). "Базовым" месяцем считается месяц повышения оклада. Тем гражданам, которым обновят оклады с 1 февраля текущего года, "базовым" месяцем будет считаться февраль, а не январь.

Таким образом, у каждого работника "базовый" месяц и процент индексации будет индивидуальным.

В Минсоцполитики отметили, что речь идет лишь о рекомендации. Письмо имеет информационный, рекомендательный характер и не устанавливает новых правовых норм.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в Украине растут зарплаты граждан, поскольку на рынке труда — нехватка рабочих рук. Номинальные зарплаты выросли на 22,3% за год.

Также сообщалось, что работодателей ожидают штрафы до 80 тыс. гривен. Речь идет о тех, кто выплачивает работникам зарплаты "в конвертах".

зарплаты выплаты работа Минсоцполитики индексация

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