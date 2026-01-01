Видео
Индексация по старым цифрам — что не так с пенсионной системой

Индексация по старым цифрам — что не так с пенсионной системой

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 10:33
Пенсионная реформа зависла - Гетманцев о главном провале года
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: Новости.LIVE

Пенсионная реформа снова зависла. В 2025 году государство так и не дошло до предметного разговора об изменении пенсионной системы, признают в парламенте.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, назвав эту тему главным разочарованием года.

Читайте также:

Почему пенсионная реформа не заработала в 2025 году

По словам Гетманцева, в течение года не состоялось полноценной дискуссии на уровне правительства ни по пенсионной реформе, ни по необлагаемому минимуму. Тема формально присутствует в повестке дня, но до реальных решений так и не дошло.

Он подчеркнул, что нынешняя модель пенсионного обеспечения является несправедливой по своей сути и давно нуждается в пересмотре.

Почему действующая формула уменьшает пенсии

Гетманцев пояснил, что из-за действующей формулы украинцы теряют около 19 % своих пенсий. Расчет привязан к средней зарплате только за последние три года, что сознательно снижает выплаты.

"Сегодня человек, которому начисляется пенсия, теряет 19% от того, что он должен был получить при начислении пенсии. Каким образом? Тем, что его заработок рассчитывается с учетом средней заработной платы только за три последних года. Потому что так получается меньше, государство здесь манипулирует при расчете пенсий", — заявил Даниил Гетманцев.

Отдельной проблемой он назвал индексацию. Это связано с тем, что она базируется на показателях 2017 года, хотя экономическая ситуация с того времени кардинально другая.

"То есть, мне кажется, что должна быть достаточно простая и понятная формула, когда пенсия зависит от роста средней заработной платы по стране. И все, больше ничего не нужно. Поэтому это должно быть пересмотрено, а за счет пересмотра этих вещей мы должны получить реально большие и средние, и минимальные пенсии", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Также он снова напомнил о необходимости запуска второго, накопительного уровня пенсионной системы уже для младших поколений.

"Для молодых людей второй уровень пенсионного обеспечения должен наконец заработать. И это зависит от многих факторов, не только от законопроекта, которые мы в конце должны проголосовать в Верховной Раде", — добавил он.

Главный вопрос на 2026 год

Гетманцев подчеркнул, что пенсионная реформа станет для него приоритетом в 2026 году. Без ее запуска, по его словам, государство "бесполезно работает", поскольку сохраняет систему, которая не дает людям ощущение справедливости и защищенности на старость.

Напомним, что в Украине с 2026 года может существенно возрасти государственная поддержка детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства

Также узнайте о новых правилах, выплатах и льготах — к чему готовиться украинским пенсионерам в 2026 году.

Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
