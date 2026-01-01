Відео
Головна Фінанси Індексація за старими цифрами — що не так з пенсійною системою

Індексація за старими цифрами — що не так з пенсійною системою

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 10:33
Пенсійна реформа зависла - Гетманцев про головний провал року
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Пенсійна реформа знову зависла. У 2025 році держава так і не дійшла до предметної розмови про зміну пенсійної системи, визнають у парламенті. 

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, назвавши цю тему головним розчаруванням року.

Чому пенсійна реформа не запрацювала у 2025 році

За словами Гетманцева, упродовж року не відбулося повноцінної дискусії на рівні уряду ані щодо пенсійної реформи, ані щодо неоподатковуваного мінімуму. Тема формально присутня в порядку денному, але до реальних рішень так і не дійшло.

Він наголосив, що нинішня модель пенсійного забезпечення є несправедливою за своєю суттю і давно потребує перегляду.

Чому чинна формула зменшує пенсії 

Гетманцев пояснив, що через діючу формулу українці втрачають близько 19 % своїх пенсій. Розрахунок прив’язаний до середньої зарплати лише за останні три роки, що свідомо знижує виплати.

"Сьогодні людина, якій нараховується пенсія,  втрачає 19% від того, що вона мала отримати при нарахуванні пенсії. Яким чином? Тим, що його заробіток обраховується з урахуванням середньої заробітної плати лише за три останні роки. Тому що так виходить менше, держава тут маніпулює при обрахунку пенсій", — заявив Данило Гетманцев. 

Окремою проблемою він назвав індексацію. Це пов'язано з тим, що вона базується на показниках 2017 року, хоча економічна ситуація з того часу кардинально інша.

"Тобто, мені здається, що має бути достатньо проста та зрозуміла формула, коли пенсія залежить від зростання середньої заробітної плати по країні. І все, більше нічого не потрібно. Тому це має бути переглянуто, а за рахунок перегляду цих речей ми маємо отримати реально більші і середні, і мінімальні пенсії", — наголосив Данило Гетманцев.  

Також він знову нагадав про необхідність запуску другого, накопичувального рівня пенсійної системи вже для молодших поколінь.

"Для молодих людей другий рівень пенсійного забезпечення має врешті запрацювати. І це залежить від багатьох факторів, не тільки від законопроекту, які ми врешті маємо проголосувати у Верховній Раді", — додав він. 

Питання на 2026 рік

Гетманцев підкреслив, що пенсійна реформа стане для нього пріоритетом у 2026 році. Без її запуску, за його словами, держава "марно працює", оскільки зберігає систему, яка не дає людям відчуття справедливості й захищеності на старість.

Нагадаємо, що в Україні з 2026 року може суттєво зрости державна підтримка дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства

Також дізнайтеся про нові правила, виплати і пільги — до чого готуватися українським пенсіонерам у 2026 році. 

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
