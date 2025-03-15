Индексация пенсий 2025 будет стоить 53 млрд гривен — откуда деньги

Пенсионное удостоверение и деньги. Фото: УНИАН

Чтобы проиндексировать пенсионные выплаты украинским гражданам в 2025 году, государство потратит 53 млрд грн. Как ожидается, размер индексации составит 11,5%.

Об этом заявила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович.

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Как пояснила министр, сумма в 53 млрд грн появилась не случайно.

"Это, собственно, средства, которые, в том числе, были привлечены и из государственного бюджета, и с ЕСВ, чтобы каждый гражданин в Украине, в частности те, которые имеют самые низкие пенсии, имели возможность получить рост и покрыть обесценивание этого ресурса в результате инфляции", — сказала министр. ㅤ

По ее словам, закон ограничивает максимальный размер пенсии. Так, в 2025 году граждане не смогут получать больше, чем 23 610 грн. При этом есть значительное количество пенсионеров, которое через суды добивается, чтобы им увеличивали выплаты.

Индексация пенсий - что известно о перерасчете

Повышенные выплаты начнут получать более 10 млн граждан. В целом пенсии увеличили в среднем на 11,5%, однако показатель у каждого будет индивидуальным.

При этом есть ограничение на максимальное повышение — не более 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Также есть минимальный предел повышения — 100 грн.

Напомним, что минимальная пенсия в Украине должна быть другой. Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах уже озвучил справедливую сумму.

Также мы писали о пенсиях, которые выплачивают украинцам и жителям ЕС. Так, самые большие суммы получают пенсионеры в Люксембурге (2 575 евро в месяц), в Испании и Франции.