Индексацию пенсий в Украине изменят — в Минсоце сообщили детали

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине хотят ввести единый формат для индексации пенсионных выплат. Так, специальные пенсии больше не будут привязаны к росту зарплат.

Об этом рассказала на YouTube-канале "Что с экономикой" министр социальной политики Оксана Жолнович.

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По словам Оксаны Жолнович, люди с пенсией по специальным законам, пользуются дополнительной льготой — индексацией на уровень инфляции, которая есть для всех.

"Я считаю, что это совсем бессмысленно. Когда человек, который уже там 10-15 лет пенсионер, имеет право обратиться, чтобы ему полностью пересчитали пенсию и обсчитали ее от заработка человека, который сегодня работает на подобной должности", — сказала Жолнович.

Министр говорит, что так не должно быть.

"Потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются. Берем ГСЧС. Да, даже ГСЧС 20 лет назад и теперь — это же разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад — это максимум марширование по плацу. А сегодня — это когда люди из окопов не вылезают. Поэтому невозможно претендовать на заработок сегодняшнего солдата, который находится в окопе", — объяснила она.

Поэтому Министерство социальной политики работает над единым форматом для индексации пенсий в Украине.

"Когда мы рассчитанную пенсию переводим на уровень инфляции — обновляем, осовремениваем — но по единым стандартам, единым правилам", — отметила Оксана Жолнович.

Напомним, что пенсионная система в Украине работает по такому принципу, что прокуроры, госслужащие и силовики ежемесячно получают десятки, а иногда и сотни тысяч гривен. А выплаты рядовых украинцев часто составляют от 5 до 6 тыс. гривен. Узнавайте также, кто из украинцев может ежемесячно получать надбавку к пенсии.