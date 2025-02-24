Перерасчет выплат работающим пенсионерам -—когда произойдет индексация пенсий

Женщина на улице держит в руках смартфон. Фото: УНИАН

В марте 2025 года в Украине должна состояться индексация пенсий, и большая часть граждан начнет получать обновленные выплаты. Однако пенсии работающим песионерам пересчитают немного позже.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) в ответ на запрос издания "Апостроф".

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Когда работающим пенсионерам пересчитают выплаты

Известно, что перерасчет выплат запланирован на 1 апреля. Процесс будет автоматическим, поэтому пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в органы ПФУ. Пенсии пересчитают тем гражданам, которые работают даже после выхода на заслуженный отдых, и у них есть достаточный страховой стаж.

При этом пенсии автоматически пересчитают, если:

гражданин работает после назначения/предварительного перерасчета пенсии и набрал не менее 24 месяцев стажа после назначения/перерасчета;

пенсионер продолжал работать после назначения/предварительного перерасчета и имеет менее 24 месяцев стажа, однако после назначения/предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

В ПФУ также подчеркивают, что в 2025 году на перерасчет могут ожидать пенсионеры, которые начали получать выплаты от государства в позапрошлом году (в 2023 — ред).

Перерасчет будет осуществляться на основе страхового стажа, накопленного до 1 марта 2025 года. Однако, это не касается некоторых пенсионеров, например:

тех, кому была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом 1788-ХII от 05.11.1991 "О пенсионном обеспечении".

тех, кто не достиг возраста, установленного ст. 26 закона №1058, то есть шестидесятилетия.

Какими будут максимальные и минимальные пенсии с марта

Как известно, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, в 2025 году не изменится. Поэтому несмотря на мартовскую индексацию, максимальные и минимальные пенсии останутся на прежнем уровне, а именно:

минимальная пенсия — 2 361 грн;

максимальная пенсия — 23 610 грн.

Напомним, что украинцам ежегодно будут устанавливать новые требования для выхода на пенсию. Это будет продолжаться до 2028 года.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам положена доплата к пенсиям в размере 1 тыс. грн. Известно, кто именно получает дополнительные деньги.