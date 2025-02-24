Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам — коли відбудеться індексація пенсій

Жінка на вулиці тримає у руках смартфон. Фото: УНІАН

У березні 2025 року в Україні має відбутися індексація пенсій, і велика частина громадян почне отримувати більші виплати. Однак пенсії працюючим песіонерам перерахують трохи пзніше.

Про це розповіли в Пенсійному фонді України (ПФУ) у відповідь на запит видання "Апостроф".

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Коли перерахують виплати працюючим пенсіонерам

Відомо, що перерахунок виплат заплановано на 1 квітня. Процес буде автоматичним, тож пенсіонерам не потрібно додатково звертатия до органів ПФУ. Пенсії перерахують тим громадянам, які працюють навіть після виходу на заслужений відпочинок, і у них є достатній страховий стаж.

При цьому пенсії автоматично перерахують, якщо:

громадянин працює після призначення/попереднього перерахунку пенсії та набрав не менше 24 місяців стажу після призначення/перерахунку;

пенсіонер продовжував працювати після призначення/попереднього перерахунку і має менше ніж 24 місяці стажу, проте після призначення/попереднього перерахунку минуло не менше ніж два роки.

У ПФУ також підкреслюють, що у 2025 році на перерахунок можуть очікувати пенсіонери, які почали отримувати виплати від держави позаминулого року (у 2023 — ред).

Перерахунок здійснюватиметься на основі страхового стажу, накопиченого до 1 березня 2025 року. Однак, це не стосується деяких пенсіонерів, наприклад:

тих, кому було призначено пенсію за вислугу років відповідно до закону 1788-ХII від 05.11.1991 "Про пенсійне забезпечення".

тих, хто не досяг віку, встановленого ст. 26 закону №1058, тобто шістдесятиріччя.

Якими будуть максимальні та мінімальні пенсії з березня

Як відомо, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2025 році не зміниться. Тож попри березневу індексацію, максимальні та мінімальні пенсії залишаться на попередньому рівні, а саме:

мінімальна пенсія — 2 361 грн;

максимальна пенсія — 23 610 грн.

Нагадаємо, що українцям щороку встановлюватимуть нові вимоги щодо виходу на пенсію. Це продовжуватиметься до 2028 року.

Також ми розповідали, що частині українців належить доплата до пенсій у розмірі 1 тис. грн. Відомо, хто саме отримує додаткові гроші.