Индексация пенсий в 2025 году — в правительстве объяснили, как повысятся выплаты

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсии украинцев в рамках мартовской индексации повысятся на 11,5%. Выплаты пересчитают для более 10 млн граждан.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Читайте также:

Как изменится средний размер пенсии

Она объяснила, что в 2025 году правительство проиндексирует наименьшие пенсии.

"Для этих выплат до 2023 года не предусматривалась индексация. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн", — рассказала глава Минсоца.

По информации Жолнович, в этом году размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 789 грн до 6 345. К тому же с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших, которые получили травмы в результате несчастного случая на производстве или перенесли профессиональное заболевание, повлекшие утрату трудоспособности. Состоится перерасчет выплат и для лиц, у которых есть право на страховые выплаты, если умер потерпевший.

Кому из украинцев не проиндексируют пенсии

Индексация позволяет осовременить те выплаты, которые назначались пенсионерам в предыдущие годы. При этом на перерасчет могут не надеяться украинцы, которым пенсии назначали в течение последних 36 месяцев.

Как сообщало ранее издание NV.ua размер пенсий будет зависеть от инфляции за 2024 год и среднего роста зарплат, с которых начисляется единый социальный взнос.

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам не пересчитают пенсию в марте, во время масштабной индексации. В ПФУ объяснили, почему.

Также мы рассказывали, что с 2025 года пенсии украинцам будут назначать по новому механизму. Так, появятся баллы за каждый месяц, в котором человек платил страховой взнос или работал.