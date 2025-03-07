Доходы пенсионеров снижаются — в Нацбанке назвали главную причину сокращения пенсий

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине показатели реальных зарплат продолжают расти. Несмотря на это, реальные пенсионные выплаты демонстрируют тренд к снижению.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (НБУ) за март 2025 года.

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Как изменились доходы украинцев — данные НБУ

Как свидетельствуют данные, реальные доходы украинских пенсионеров снижаются со второй половины 2024 года. Именно в этот период в стране ускорилась инфляция.

Поскольку официальные данные по пенсиям Государственная служба статистика (Госстат) не публикует с начала полномасштабной войны с РФ, НБУ для оценки доходов оперировал такими показателями:

средняя пенсия;

средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

единый социальный взнос (ЕСВ) общий;

ЕСВ частного сектора;

налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Скриншот: НБУ. Фото: как менялись номинальные и реальные зарплаты украинцев

При этом номинальная зарплата, по данным Госстата, по итогам 2024 года выросла на 23,1% из года в год (г/г), а реальная — на 15,6% г/г. Быстрее всего росли реальные зарплаты в:

ІТ — на 25,4% г/г;

сельском хозяйстве — на 20,7% г/г.

А самые медленные темпы роста зарплат зафиксировали в сфере здравоохранения — на 2,9% г/г.

"По косвенным показателям, высокие темпы роста зарплат сохранились в начале 2025 года. Растут и доходы домохозяйств, связанные с бюджетным финансированием, в том числе выплаты военным и социальные выплаты", — отмечает Нацбанк в своем обзоре.

О чем еще стоит знать

Нацбанк 6 марта 2025 года объявил о своем решении повысить учетную ставку до показателя в 15,5%. От учетной ставки зависит доходность гривневых депозитов и процентная ставка по банковским кредитам. Поэтому кредиты в 2025 году подорожают, ведь банки будут предлагать своим клиентам более высокие проценты.

Так же поднимутся ставки по депозитным вкладам. Следовательно, украинцы получат больше средств, когда действие договора завершится.

Напомним, что цены в Украине растут вслед за инфляцией. Больше всего подорожали мобильные тарифы (+15,6%), а также продукты питания.

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