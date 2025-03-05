Дефіцит на ринку праці — чи покращиться ситуація у 2025 році

Будівельник ремонтує дах будинку. Фото: УНІАН

На українському ринку праці зберігається дефіцит кадрів навіть попри те, що роботодавці намагаються нарощувати кількість працівників та відкривати нові ринки. Зважаючи на нестачу спеціалістів, частина підприємств вирішила автоматизувати виробництво.

Про це сказала в етері телемарафону експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.

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За її словами, дефіцит фахівців існує вже років 10. Проблема зберігається, оскільки спочатку ми мали COVID-19 та високу смертність, а тепер війну та еміграцію. Тим часом в Україні триває мобілізація людей, які переходять з мирного ринку праці на військовий

"А якщо врахувати, що Україна зараз очолює антирейтинг по народжуваності та смертності і ми не можемо розраховувати на повернення усіх біженців — українським роботодавцям доведеться розраховувати на кількість кандидатів, яка щороку зменшується", — розповіла вона.

Підвищення зарплат — чи готові роботодавці зараз платити більше

Як пояснила Пашкіна, цей процес розпочався ще у 2023/2024 роках, коли відбувся перехід від "змагання гаманців" до співвідношення ціна — якість. Роботодавці почали запроваджувати соціальні пакети, з'явилися більші відсотки добровільного медичного страхування, обіди, корпоративний психолог, навчання розвиток тощо.

"Існує операційна маржа, більше якої ми не зможемо платити грошей. Дійсно, є ситуація, коли роботодавці мають якийсь фінансовий запас і готові його витрачати на персонал, а іноді його вже немає", — зазначила експертка.

Нестача працівників, як пояснює Пашкіна, змушує роботодавців оптимізовувати робочий процес. Наприклад, в магазинах вже з'явилися автоматичні цінники та каси самообслуговування. Усе через брак продавців, які б міняли ціни, та касирів.

"Коли ми кажемо про автоматизацію виробництва чи складу — це досить дорога операція. Якщо йде серйозна інвестиція в переобладнання, то підняти зарплату, наприклад, сторожу, вже доволі проблематично", — підкреслила Тетяна Пашкіна.

Про що ще варто знати

Як свідчать дані Державної служби статистики, середня зарплата в Україні за підсумками 2024 року зросла на 23,1%. Найбільший приріст у зарплатах відбувся:

в ІТ-фахівців та представників телекомунікаційної сфери — вони заробляють майже 52,5 тис. грн;

у спеціалістів з авіаційного транспорту — 43,9 тис. грн;

у фахівців у фінансовій і страховій сферах — 41,4 тис. грн.

Тим часом українці продовжують шукати варіанти з додатковим заробітком. Стало відомо, в яких сферах підробітку в Україні платять найбільше.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата цьогоріч залишатиметься на рівні 8 тис. гривень. Але народним депутатам пропонують розглянути законопроєкт щодо підвищення виплати.