Дефицит в аптеках и возможное подорожание: эксперт объяснил, что происходит с лекарствами в Украине

В Украине периодически появляются опасения относительно дефицита лекарств и резкого роста их стоимости. Часть препаратов действительно может временно исчезать из аптек из-за проблем с логистикой, производством или поставками сырья, особенно если речь идет об импортных медикаментах. В то же время существенного дефицита большинства лекарств пока нет, а возможное подорожание коснется прежде всего отдельных импортных препаратов.

Об этом рассказал директор ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" Эдем Адаманов в эфире День.LIVE.

Есть ли в Украине дефицит лекарств

Эксперт отметил, что риск может быть с любыми препаратами, но наиболее критическая ситуация с теми препаратами, где невозможно прерывание лечения.

"Например, онкология, редкие орфанные заболевания — там недопустимо прерывание лечения и очень сложно изменить схему лечения. Именно поэтому приоритет всех государственных органов, которые могут влиять на это, именно на эти препараты", — подчеркнул Адаманов.

Он пояснил, что большая часть из этих лекарств покупается централизованно, есть минимальные резервы и программы реимбурсации. Но есть определенные позиции, которые не покрывает государство, они остаются в ритейле. И в этом случае государству очень сложно влиять на ситуацию.

"Это бизнес-истории отдельных игроков по всему миру. И кто-то где-то может, например, задержать производство упаковочного материала, и поэтому может не быть вовремя того или иного препарата. И на это невозможно повлиять, потому что производство находится и разных странах на разных производствах", — добавил Адаманов.

В Украине, по словам директора Государственного экспертного центра, более 100 производителей, и фармацевтическая отрасль очень развита. Подавляющее большинство отечественных производителей производит генерические лекарственные средства.

"Генерический — это, например, есть оригинальное лекарственное средство, а после того, как заканчивается патент, все остальные имеют право производить, условно, копию этого лекарственного средства. Если мы говорим о генериках — действительно мы можем производить качественные препараты без проблем", — пояснил Адаманов.

В то же время, если речь идет об онкологических препаратах, вакцинах и т.д., то здесь Украина очень зависима от импорта.

Как война на Ближнем Востоке может повлиять на поставки лекарств в Украину

Адаманов пояснил, что в случае с готовыми лекарственными средствами, риск невысок. Ведь они доставляются самолетами. Но если говорить о сырье и всем, что доставляется морем, то задержки очень существенно повлияют на всех.

"Очень важно, чтобы между Индией и Китаем всегда цепи работали, потому что на то, что производится, например, в Индии, сырье берется в Китае. И это огромное количество препаратов во всем мире", — подчеркнул он.

Имеет ли Украина стратегические запасы критически важных лекарств

По словам эксперта, больших запасов лекарств в стране нет. Во-первых, из-за рисков уничтожения складов, которые уже имели место. К тому же, чтобы создать большой резерв лекарств, поставщику необходимо понести серьезные расходы.

"Это очень большие деньги, а кредиты, услуги по факторингу очень дорогие. Именно поэтому все стараются как можно быстрее продать имеющиеся лекарства, а потом завозить новые партии", — пояснил Адаманов.

Что касается государственных резервов, то Национальное агентство по закупкам пытается держать трехмесячный запас. Но огромного резерва лекарств на годы, по словам эксперта, нет почти ни в одной стране ЕС.

"Это нецелесообразно, ведь есть срок годности, и очень дорого. Даже в странах, где нет войны, есть обязанность дистрибьютора перед государством быстро поставить необходимые препараты", — добавил он.

Будут ли дорожать лекарства, и стоит ли закупить их "про запас"

По мнению эксперта, этого точно не стоит делать, как минимум из-за того, что лекарства имеют срок годности. Он предположил, что некоторые импортные препараты могут подорожать на 10-15%, ведь цена на них зависит от курса валют. Однако одновременного подорожания всех лекарств в Украине не будет.

"Если создать запас лекарств на один-два месяца, можно сэкономить какую-то сумму, но она не настолько значительна, чтобы рисковать, чтобы покупать лекарства, которые вам не понадобятся", — отметил Адаманов.

Есть ли специальные программы для пенсионеров на лекарства

Адаманов отметил, что в Украине не делят пациентов на группы.

"Есть централизованные закупки, есть определенные нозологии, например, гемофилия, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, где государство покрывает определенный пакет лекарственных средств. Ежегодно бюджет на это увеличивается. Так же есть реимбурсация, когда в аптеке можно бесплатно получить препарат по рецепту. И здесь нет сегментации, все группы населения в одинаковых условиях", — отметил он.

Эксперт добавил, что есть программы от отдельных фармкомпаний, как от украинских, так и от иностранных. Кто-то поддерживает людей определенного возраста, кто-то людей с теми или иными болезнями. Но государство пока не сегментирует пациентов.

Есть ли в Украине некачественные лекарства

Директор Государственного экспертного центра рассказал, что импорт всех лекарственных средств в Украину происходит через ЕС, где очень серьезная система контроля качества.

"Мне очень сложно представить, что в Украину завезут некачественное лекарственное средство. Если ввезено официально - не может быть вопросов к качеству. Можно выбирать любое или по цене, или по собственным предпочтениям", — заверил Адаманов.

Как действовать пациентам, если важный для них препарат исчез из аптек

"Не всегда тот бренд, к которому вы привыкли — единственный доступный на рынке. Может быть одно и то же действующее вещество, но от другого производителя. И это часто решает проблему отсутствия нужных лекарств в аптеках", — пояснил эксперт.

Если это рецептурное лекарственное средство, то пациенту не надо что-то придумывать и самостоятельно искать замену. Необходимо обратиться к врачу, который выписал рецепт, он подскажет, на что можно заменить отсутствующий препарат.

Адаманов добавил, что в Украине возникали ситуации, когда действительно какие-то препараты исчезали с полок аптек. В частности из-за обстрелов, когда страдали склады и производственные мощности украинских фармкомпаний. Государство в таком случае реагирует и решает проблему всеми имеющимися инструментами.

Почему цены на некоторые лекарства в Украине очень высокие

Любой производитель, пояснил эксперт, вкладывает огромные деньги в разработку лекарственных средств. И при формировании цен на препараты, они вкладывают туда себестоимость производства, зарплаты, стоимость сырья, электроэнергии и тому подобное. Такие препараты определенное количество лет защищены патентом. В этот период цены на них действительно могут быть выше совокупных затрат на их производство, ведь в стоимость еще заложены затраты на разработку.

После окончания срока патента появляется много генерических лекарственных средств, стоимость которых формируется уже непосредственно от того, сколько было потрачено на сырье, электроэнергию, зарплаты.

Добавляется и минимальная наценка. Производители между собой соревнуются за цену. Известные компании, которые уже заработали себе имя, могут ставить несколько более высокие цены. Но здесь пациент сам выбирает — купить более дорогой препарат или более дешевый.

"Если есть возможность, лучше покупать украинские препараты. Потому что, во-первых, они у нас действительно высокого качества, гораздо лучшего, чем во многих странах Азии, и точно не хуже, чем в странах Европы. Обращаться к импорту стоит только тогда, когда нет препарата отечественного производства", — отметил Адаманов.

Почему в Украине не хватает фармацевтов

"Фармацевтов действительно не хватает, и это очень перспективная отрасль в Украине. Потому что даже сегодня, в условиях полномасштабного вторжения, отсутствия электроэнергии, сложных логистических путей, наши производители ежегодно открывают новый рынок для экспорта", — рассказал эксперт.

Он отметил, что украинские компании массово открывают производства в европейских странах. И чем больше будет молодых кадров, которые будут готовы там работать, тем будет легче развивать сферу.

По словам Адаманова, сегодня так сложилось в обществе, что фармацевтов ассоциируют только с аптеками. Но они, кроме аптек, могут работать в Министерстве здравоохранения, Государственном экспертном центре, Гослекслужбе, в лабораториях на фармпроизводстве и т.д.

Директор ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" резюмировал, что в Украине есть хорошие медицинские университеты, и выразил надежду, что желающих стать фармацевтами мотивирует то, что эта отрасль перспективная и всегда готова предложить высокие зарплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине расширили список препаратов, которые по рецепту можно получить бесплатно. С 1 апреля в перечень добавили 26 новых лекарственных средств. Речь идет о препаратах от сердечно-сосудистых болезней, диабета и болезней дыхательной системы.

