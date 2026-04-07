Дефіцит в аптеках та можливе подорожчання: експерт пояснив, що відбувається з ліками в Україні

В Україні періодично з’являються побоювання щодо дефіциту ліків та різкого зростання їхньої вартості. Частина препаратів дійсно може тимчасово зникати з аптек через проблеми з логістикою, виробництвом або постачанням сировини, особливо якщо йдеться про імпортні медикаменти. Водночас суттєвого дефіциту більшості ліків наразі немає, а можливе подорожчання торкнеться передусім окремих імпортних препаратів.

Про це розповів директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едем Адаманов в етері День.LIVE.

Чи є в Україні дефіцит ліків

Експерт зазначив, що ризик може бути з будь-якими препаратами, але найбільш критична ситуація з тими препаратами, де неможливе переривання лікування.

"Наприклад, онкологія, рідкісні орфанні захворювання — там неприпустиме переривання лікування і дуже складно змінити схему лікування. Саме тому пріоритет всіх державних органів, які можуть впливати на це, саме на ці препарати", — наголосив Адаманов.

Він пояснив, що більша частина з цих ліків купується централізовано, є мінімальні резерви та програми реімбурсації. Але є певні позиції, які не покриває держава, вони залишаються в ритейлі. І в цьому випадку державі дуже складно впливати на ситуацію.

"Це бізнес-історії окремих гравців по всьому світу. І хтось десь може, наприклад, затримати виробництво пакувального матеріалу, і через це може не бути вчасно того чи іншого препарату. І на це неможливо вплинути, бо виробництво знаходиться і різних країнах на різних виробництвах", — додав Адаманов.

В Україні, за словами директора Державного експертного центру, більше 100 виробників, і фармацевтична галузь дуже розвинена.

Переважна більшість вітчизняних виробників виробляє генеричні лікарські засоби.

"Генеричний — це, наприклад, є оригінальний лікарський засіб, а після того, як закінчується патент, всі інші мають право виробляти, умовно, копію цього лікарського засобу. Якщо ми говоримо про генерики — дійсно ми можемо виробляти якісні препарати без проблем", — пояснив Адаманов.

Водночас, якщо йдеться про онкологічні препарати, вакцини тощо, то тут Україні дуже залежна від імпорту.

Як війна на Близькому Сході може вплинути на поставки ліків в Україну

Адаманов пояснив, що у випадку з готовими лікарськими засобами, ризик невисокий. Адже вони доставляються літаками. Але якщо говорити про сировину і все те, що доставляється морем, то затримки дуже суттєво вплинуть на усіх.

"Дуже важливо, щоб між Індією та Китаєм завжди ланцюги працювали, бо на те, що виробляється, наприклад, в Індії, сировина береться в Китаї. І це величезна кількість препаратів в усьому світі", — наголосив він.

Чи має Україна стратегічні запаси критично важливих ліків

За словами експерта, великих запасів ліків в країні немає. По-перше, через ризики знищення складів, які вже мали місце. До того ж, щоб створити великий резерв ліків, постачальнику необхідно понести серйозні витрати.

"Це дуже великі гроші, а кредити, послуги з факторингу дуже дорогі. Саме тому усі намагаються якнайшвидше продати наявні ліки, а потім завозити нові партії", — пояснив Адаманов.

Щодо державних резервів, то Національна агенція з закупівель намагається тримати тримісячний запас. Але величезного резерву ліків на роки, за словами експерта, немає майже в жодній країні ЄС.

"Це недоцільно, адже є термін придатності, і дуже дорого. Навіть в країнах, де немає війни, є обов’язок дистрибютора перед державою швидко поставити необхідні препарати", — додав він.

Чи дорожчатимуть ліки, та чи варто закупити їх "про запас"

На думку експерта, цього точно не варто робити, як мінімум через те, що ліки мають термін придатності. Він припустив, що деякі імпортні препарати можуть подорожчати на 10-15%, адже ціна на них залежить від курсу валют. Проте одночасного подорожчання усіх ліків в Україні не буде.

"Якщо створити запас ліків на один-два місяці, можна зекономити якусь суму, але вона не настільки значна, щоб ризикувати, щоб купувати ліки, які вам не знадобляться", — зазначив Адаманов.

Чи є спеціальні програми для пенсіонерів на ліки

Адаманов наголосив, що в Україні не ділять пацієнтів на групи.

"Є централізовані закупівлі, є певні нозології, наприклад, гемофілія, онкологія, серцево-судинні захворювання, де держава покриває певний пакет лікарських засобів. Щороку бюджет на це збільшується. Так само є реімбурсація, коли в аптеці можна безплатно отримати препарат за рецептом. І тут немає сегментації, всі групи населення в однакових умовах", — зазначив він.

Експерт додав, що є програми від окремих фармкомпаній, як від українських, так і від іноземних. Хтось підтримує людей певного віку, хтось людей з тими чи іншими хворобами. Але держава наразі не сегментує пацієнтів.

Чи є в Україні неякісні ліки

Директор Державного експертного центру розповів, що імпорт усіх лікарських засобів в Україну відбувається через ЄС, де дуже серйозна система контролю якості.

"Мені дуже складно уявити, що до України завезуть неякісний лікарський засіб. Якщо ввезено офіційно — не може бути питань до якості. Можна обирати будь-який чи то за ціною, чи то за власними вподобаннями", — запевнив Адаманов.

Як діяти пацієнтам, якщо важливий для них препарат зник з аптек

"Не завжди той бренд, до якого ви звикли — єдиний доступний на ринку. Може бути одна й та сама діюча речовина, але від іншого виробника. І це часто вирішує проблему відсутності потрібних ліків в аптеках", — пояснив експерт.

Якщо це рецептурний лікарський засіб, то пацієнту не треба щось вигадувати та самостійно шукати заміну. Необхідно звернутися до лікаря, який виписав рецепт, він підкаже, на що можна замінити відсутній препарат.

Адаманов додав, що в Україні виникали ситуації, коли дійсно якісь препарати зникали з полиць аптек. Зокрема через обстріли, коли страждали склади й виробничі потужності українських фармкомпаній. Держава в такому випадку реагує та вирішує проблему усіма наявними інструментами.

Чому ціни на деякі ліки в Україні дуже високі

Будь-який виробник, пояснив експерт, вкладає величезні гроші в розробку лікарських засобів. І при формуванні цін на препарати, вони вкладають туди собівартість виробництва, зарплати, вартість сировини, електроенергії тощо. Такі препарати певну кількість років захищені патентом. У цей період ціни на них дійсно можуть бути вищими за сукупні витрати на їхнє виробництво, адже у вартість ще закладені витрати на розробку.

Після закінчення терміну патенту з’являється багато генеричних лікарських засобів, вартість яких формується вже безпосередньо від того, скільки було витрачено на сировину, електроенергію, зарплати. Додається й мінімальна націнка. Виробники між собою змагаються за ціну. Відомі компанії, які вже заробили собі ім’я, можуть ставити дещо вищі ціни. Але тут пацієнт сам обирає — купити дорожчий препарат чи дешевший.

"Якщо є можливість, краще купувати українські препарати. Бо, по-перше, вони у нас дійсно високої якості, набагато кращої, ніж в багатьох країнах Азії, і точно не гіршої, ніж в країнах Європи. Звертатися до імпорту варто лише тоді, коли немає препарату вітчизняного виробництва", — зазначив Адаманов.

Чому в Україні бракує фармацевтів

"Фармацевтів дійсно бракує, і це дуже перспективна галузь в Україні. Бо навіть сьогоді, в умовах повномасштабного вторгнення, відсутності електроенергії, складних логістичних шляхів, наші виробники щороку відкривають новий ринок для експорту", — розповів експерт.

Він зазначив, що українські компанії масово відкривають виробництва в європейських країнах. І чим більше буде молодих кадрів, які будуть готові там працювати, тим буде легше розвивати сферу.

За словами Адаманова, сьогодні так склалося в суспільстві, що фармацевтів асоціюють лише з аптеками. Але вони, крім аптек, можуть працювати в Міністерстві охорони здоров’я, Державному експертному центрі, Держлікслужбі, в лабораторіях на фармвиробництві тощо.

Директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" резюмував, що в Україні є гарні медичні університети, та висловив сподівання, що охочих стати фармацевтами вмотивує те, що ця галузь перспективна і завжди готова запропонувати високі зарплати.

