Илон Маск добился одобрения акционеров Tesla на выплаты в размере 56 миллиардов долларов

Глава Tesla Илон Маск. Фото: fortune.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Акционеры Tesla одобрили пакет премии генерального директора компании Илона Маска. Глава американского производителя электроавтомобилей получит денежное вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, одобрение выплаты столь высокой премии Маску подчеркивает поддержку, которой глава Tesla пользуется со стороны небольших инвесторов компании. Многие из них являются ярыми поклонниками миллиардера. Впрочем, это предложение было принято, несмотря на противодействие со стороны некоторых крупных институциональных инвесторов и доверенных фирм.

Во время ежегодного собрания акционеров в Остине, штат Техас, Маск назвал себя патологически оптимистичным.

"Если бы я не был оптимистом, этого завода бы не существовало. Но в конце концов я преуспею. Это главное", — сказал миллиардер.

Однако это одобрение не отменяет иск о премии Маска в суд штата Делавер. В январе судья признал недействительным пакет денежного вознаграждения, назвав его "непостижимым". По мнению некоторых экспертов по правовым вопросам, судебный процесс может растянуться на несколько месяцев.

Маску также могут угрожать новые судебные иски по премиям, которые станут крупнейшими в корпоративной истории США. Акционеры проголосовали за этот пакет в 2018 году.

По словам профессора юридического факультета Бостонского колледжа Брайана Куинна, судья Делавера внимательно рассмотрит результаты голосования и потребует от Tesla доказать, что на этот процесс не было "ненадлежащего" влияния Маска.

Судья раскритиковал совет директоров Tesla как "обязанный" ему. Он также заявил, что такая премия была предложена советом директоров, имеющим тесные личные и финансовые связи с Маском.

Напомним, Илон Маск угрожает запретить устройства Apple на своих производствах. Американский миллиардер считает, что внедрение ИИ значительно ухудшит безопасность гаджетов Apple.

Также мы писали, что Илон Маск метит на высокий пост в Белом доме. В случае выигрыша Дональда Трампа в президентской гонке Маск может стать его советником.