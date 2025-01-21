Счета за газ — украинцев ждет наказание, если не платить за доставку топлива

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане должны оплачивать доставку природного газа даже при условии неиспользования голубого топлива. Если этого не делать, газовики взыщут суммы через суд.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Правила начисления сумм за доставку газа

Граждане получают ежемесячно платежки за доставку газа, независимо от объемов потребления. Операторы газораспределительных сетей содержат инфраструктуру, вкладывают деньги в ремонты. Именно за это необходимо платить.

Суммы могут достигать от десятков до сотен гривен ежемесячно. В начале 2025 года размер в коммунальных квитанциях изменится, ведь придется платить за газ с учетом объемов, которые были потреблены в период с октября 2023 года по конец сентября 2024 года.

Цены различаются в регионах, ведь объем потребления в кубометрах делят на 12 месяцев и умножают на тариф на распределение в городе или селе. Если во время газового года было потрачено 1 тыс. кубометров, то ежемесячно необходимо платить за доставку 83,33 куб.м. Например, в Киеве доставка обойдется в 31,99 грн, а в Луцке — 156,9 грн.

При условии неиспользования газа, однако подключения к нему, ежемесячно нужно будет платить:

39 куб. м. за год — расход газа для приготовления пищи;

126 куб. м. за год — расход топлива для подогрева воды/приготовления пищи;

314 куб. м. за год — расход газа для отопления.

Наказание за неоплату доставки газа

Если гражданин, который не потребляет природный газ, не платит за доставку, на него могут подать в суд. Есть ряд случаев, когда люди как беженцы выезжали за границу, а через несколько лет получали решение суда о необходимости оплаты долга за доставку газа.

Чтобы не получать соответствующие начисления, необходимо обратиться к облгазу с просьбой отключить природный газ.

"Необходимо обратиться к вашему оператору ГРМ (обл- или горгазу), которому вы платите за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива. Оператору ГРМ нужно предоставить: заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа; или доказательства об отключении", — сообщают в Нафтогазе.

Напомним, в 2025 году некоторые из граждан будут платить больше за транспортировку газа. Стоимость выросла из-за отказа Украины перекачивать российское голубое топливо в страны Европы.

Также мы писали, что тариф на электроэнергию в Украине могут повысить после завершения отопительного сезона. То есть, до мая тариф на услуги для потребителей останется неизменным.