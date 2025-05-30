Налоги в Украине после вступления в ЕС— Гетманцев объяснил, каких изменений ждать

Купюры по 500 грнивень в руках у человека. Фото: УНИАН

Украинское правительство не обсуждает с Европейским Союзом повышение налогов в контексте возможного вступления в ЕС. Налоговые ставки в Украине сейчас ниже европейских.

Об этом заявил в интервью изданию Фокус глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, Украина не планирует ни повышать налоговые ставки, ни снижать их.

"У нас сейчас средние по ЕС ставки, немножко даже ниже средних, но они в пределах разумных ставок. То есть нам именно ставки для вступления в ЕС увеличивать точно не нужно. Еще раз подчеркну — кое-где речь может идти даже о снижении", — сказал политик.

Что еще стоит знать

В конце апреля 2025 года стало известно, что Кабмин Украины согласовал и подал на утверждение парламента законопроект об удержании налогов с граждан, которые продают товары или предоставляют услуги на цифровых платформах, таких как OLX.

Ожидается, что новый законопроект коснется ФЛП, которые не являются предпринимателями, но должны платить налоги.

Ранее мы рассказывали, что в Украине можно получить компенсацию НДФЛ, военного сбора и единого налога в 2025 году. Известно, кому государство возвращает деньги. Узнавайте также, нужно ли украинцам платить налог за приобретенный за рубежом IPhone.