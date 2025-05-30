Податки в Україні після вступу в ЄС — Гетманцев пояснив, яких змін чекати

Купюри по 500 грнивень в руках у людини. Фото: УНІАН

Український уряд не обговорює з Європейським Союзом підвищення податків в контексті можливого вступу до ЄС. Податкові ставки в Україні наразі є нижчими за європейські.

Про це заявив в інтерв'ю виданню Фокус голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Реклама

Читайте також:

Євроінтеграція та податки — про що попередили українців

За словами Гетманцева, Україна не планує ані підвищувати податкові ставки, ані знижувати їх.

"У нас зараз середні по ЄС ставки, трошки навіть нижче середніх, але вони в межах розумних ставок. Тобто нам саме ставки для вступу до ЄС збільшувати точно не потрібно. Ще раз наголошу — подекуди мова може йти навіть про зменшення", — сказав політик.

Що ще варто знати

Наприкінці квітня 2025 року стало відомо, що Кабмін України погодив та подав на затвердження парламенту законопроєкт про утримання податків з громадян, які продають товари або надають послуги на цифрових платформах, таких як OLX.

Очікується, що новий законопроєкт торкнеться ФОП, які не є підприємцями, але повинні сплачувати податки.

Раніше ми розповідали, що в Україні можна отримати компенсацію ПДФО, військового збору та єдиного податку у 2025 році. Відомо, кому держава повертає гроші. Дізнавайтесь також, чи потрібно українцям платити податок за придбаний за кордоном IPhone.