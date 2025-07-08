Евро в Болгарии с 1 января 2026 года — каким будет курс после вступления в Евросоюз

Человек считает евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальная валюта Европейского Союза — евро, официально станет новой денежной единицей в еще одной стране. Так, с 1 января 2025 года расчеты в евро будут происходить в Болгарии.

Соответствующее решение поддержал Европейский парламент, сообщает пресс-служба.

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Таким образом страна присоединится к еврозоне и станет 21 членом Европейского Союза.

"Это знаменует завершение тщательного процесса вступления Болгарии, который охватывал строгий анализ и интенсивную подготовку", — сказала министр экономики Дании Стефани Лозе.

С переходом на евро Болгария получит дополнительные возможности, поскольку совместная с Евросоюзом валюта поможет ускорить процесс интеграции страны в европейскую экономику. Также страна получит ряд экономических преимуществ.

Что будет с курсом в Болгарии

Обменный курс составит 1,95583 лева за 1 евро. Известно, что в обращении будут находиться монеты евро и евроценты. Номинал последних составит 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.

На монете 1 евро будет изображение болгарского святого. Фото: Нацбанк Болгарии

На монете 2 евро - изображение историка Паисия Хилендарского. Фото: Нацбанк Болгарии 1 / 2



Монета в 1 евро будет иметь изображение болгарского святого — преподобного Иоанна Рильского. Монету в 2 евро решили украсить изображением историка Паисия Хилендарского.

Ранее Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Украина успешно проводит необходимые для вступления в ЕС реформы даже в условиях войны с РФ. В Евросоюзе убеждены, что Украина станет полноценным членом европейского сообщества.

Тем временем в Международном валютном фонде заявили, что расчеты в евро введут и в Украине. Известно, когда это может произойти.