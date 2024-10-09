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Евро и злотый стали дороже, доллар подешевел — курс валют на сегодня

9 октября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня, 9 октября
Мужчина проходит рядом с пунктом обмена валют. Фото: Новости.
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 9 октября, продолжает меняться в стоимости. В частности, по данным НБУ, евровалюта и польский злотый подорожали, а доллар США стал дешевле.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,17 грн (-0,02).

В то же время, курс доллара в банках не изменился. Валюта стоит в среднем при покупке 40,96 грн (0,00), а при продаже — 41,52 грн (0,00).

Курс доллара в обменниках при покупке составляет 41,45 грн (+0,05), при продаже — 41,50 грн (0,05).

Евро и злотый стали дороже, доллар подешевел — курс валют на сегодня - фото 1

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 45,24 грн (+0,02).

Курс евровалюты в банках упал и составляет при покупке 45,10 грн (-0,01), а в продаже — 45,78 (-0,01).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 45,60 грн (0,00), при продаже — 46,02 грн (+0,28).

Евро и злотый стали дороже, доллар подешевел — курс валют на сегодня - фото 2

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в понедельник — 10,50 грн (+0,04).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке составляет 10,19 грн (-0,01), а при продаже цена пока неизвестна.

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,70 грн (0,00), а продают за 10,88 грн (0,00).

Евро и злотый стали дороже, доллар подешевел — курс валют на сегодня - фото 3

Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) в покупке стоит 1,720 грн (0,000), в продаже — 1,830 грн (0,000).

Британский фунт стерлингов (GBP) дешевеет. Его покупают по 53,01 грн (-0,05), а продают по 54,74 грн (0,00).

Канадский доллар (CAD) также дешевеет. Средняя цена в банках при покупке составляет 29,43 грн (-0,03), при продаже — 30,47 грн (-0,03).

Прогноз по рынку валют

Напомним, что недавно исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара, каким он будет в конце 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года у нас точно будет 42,5 грн за доллар", — подчеркнул Пендзин.

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