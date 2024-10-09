Курс долара, євро та злотого сьогодні, 9 жовтня

Чоловік проходить поряд з пунктом обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 9 жовтня, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, за даними НБУ, євровалюта та польський злотий подорожчали, а долар США став дешевше.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні сьогодні

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, сьогодні становить — 41,17 грн (-0,02).

Водночас курс долара у банках не змінився. Валюта коштує в середньому в купівлі 40,96 грн (0,00), а при продажі — 41,52 грн (0,00).

Курс долара в обмінниках при купівлі становить 41,45 грн (+0,05), у продажу — 41,50 грн (0,05).

Курс євро в Україні на сьогодні

Національний банк України затвердив євро на рівні — 45,24 грн (+0,02).

Курс євровалюти у банках впав і становить при купівлі 45,10 грн (-0,01), а у продажу — 45,78 (-0,01).

В обмінниках курс євро наступний: при купівлі 45,60 грн (0,00), при продажі — 46,02 грн (+0,28).

Курс злотого в Україні на сьогодні

За даними НБУ курс злотого у понеділок — 10,50 грн (+0,04).

На порталі Kurs вказано, що середня ціна злотого при купівлі становить 10,19 грн (-0,01), а при продажі ціна поки невідома.

Злотий в обмінниках за даними Мінфіну купують за 10,70 грн (0,00), продають за 10,88 грн (0,00).





Інші валюти

За даними порталу Kurs, чеська крона (CZK) у купівлі коштує 1,720 грн (0,000), у продажу — 1,830 грн (0,000).

Британський фунт стерлінгів (GBP) дешевшає. Його купують за 53,01 грн (-0,05), а продають за 54,74 грн (0,00).

Канадський долар (CАD) також дешевшає. Середня ціна в банках при покупці становить 29,43 грн (-0,03), при продажу — 30,47 грн (-0,03).

Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що нещодавно виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував курс долара, яким він буде наприкінці 2024 року. За його словами, йдеться про 42,5 гривні за долар.

"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5 грн за долар", — наголосив Пендзин.