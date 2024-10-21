Курс доллара, евро и злотого сегодня 21 октября

Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс валют сегодня, 21 октября, по данным НБУ, изменился незначительно. В частности, речь идет о долларе, евро и злотом. Таким образом, в этот день американская валюта не изменилась в цене, а другие подешевели.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,23 грн (0,00);

евро — 44,72 грн (-0,07);

злотый — 10,37 грн (-0,01).

Динамика курса доллара и евро. Скриншот с сайта НБУ

Курс обмена валют на сегодня

Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют следующий. При покупке доллар в среднем стоит 41,05 грн (0,00), при продаже — 41,52 грн (0,00). Стоимость евро при покупке составляет 44,60 грн (-0,08), а в продаже — 45,26 грн (-0,08).

ПриватБанк покупает доллар за 40,90 грн (0,00), продает — за 41,50 грн (0,00). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 40,90 грн (-0,10), а при продаже — 41,47 грн (0,00). Ощадбанк покупает валюту за 41,05 грн (0,00), продает — за 41,70 грн (0,00).

Средневзвешенный наличный курс валют в банках и обменных пунктах. Скриншот с сайта Minfin

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Прогноз по рынку валют

Экономист Олег Пендзин считает, что до конца года доллар может достичь новой психологической отметки, а именно – 42,5 грн за единицу американской валюты. Кроме того, он добавил, что скачок курса до 42 грн не существенен.

"В бюджете была заложена цифра среднегодового курса на следующий год. То есть начинать будем с 42 гривен, а заканчивать — 47,5 грн", — заявил экономист в эфире 24 канала.