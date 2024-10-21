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Євро та злотий стали дешевше, долар не змінився — який курс валют сьогодні

21 жовтня 2024 06:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 21 жовтня
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 21 жовтня, за даними НБУ змінився незначно. Зокрема, мова йде про долар, євро та злотий. Таким чином, цього дня американська валюта не змінилась у ціні, а інші подешевшали.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,23 грн (0,00);
  • євро — 44,72 грн (-0,07);
  • злотий — 10,37 грн (-0,01).
Євро та злотий стали дешевше, долар не змінився — який курс валют сьогодні - фото 1
Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Курс обміну валют на сьогодні

Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,05 грн (0,00), у продажу — 41,52 грн (0,00). Вартість євро в купівлі становить 44,60 грн (-0,08), а в продажу — 45,26 грн (-0,08).

ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (0,00), продає — 41,50 грн (0,00). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 40,90 грн (-0,10), а під час продажу — 41,47 грн (0,00). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,05 грн (0,00), продає — за 41,70 грн (0,00).

Євро та злотий стали дешевше, долар не змінився — який курс валют сьогодні - фото 2
Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Економіст Олег Пендзин вважає, що до кінця року долар може досягти нової психологічної відмітки, а саме — 42,5 грн за одиницю американської валюти. Крім того він додав, що стрибок курсу до 42 грн не суттєвий.

"У бюджеті було закладено цифра середньорічного курсу на наступний рік. Тобто починати будемо з 42 гривень, а закінчувати — 47,5 грн", — заявив економіст в ефірі 24 каналу.

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