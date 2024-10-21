Курс долара, євро та злотого сьогодні 21 жовтня

Євро та злотий стали дешевше, долар не змінився — який курс валют сьогодні
Курс валют сьогодні, 21 жовтня, за даними НБУ змінився незначно. Зокрема, мова йде про долар, євро та злотий. Таким чином, цього дня американська валюта не змінилась у ціні, а інші подешевшали.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Курс НБУ на сьогодні
Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,23 грн (0,00);
- євро — 44,72 грн (-0,07);
- злотий — 10,37 грн (-0,01).
Курс обміну валют на сьогодні
Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,05 грн (0,00), у продажу — 41,52 грн (0,00). Вартість євро в купівлі становить 44,60 грн (-0,08), а в продажу — 45,26 грн (-0,08).
ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (0,00), продає — 41,50 грн (0,00). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 40,90 грн (-0,10), а під час продажу — 41,47 грн (0,00). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,05 грн (0,00), продає — за 41,70 грн (0,00).
Конвертер валют
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Прогноз щодо ринку валют
Економіст Олег Пендзин вважає, що до кінця року долар може досягти нової психологічної відмітки, а саме — 42,5 грн за одиницю американської валюти. Крім того він додав, що стрибок курсу до 42 грн не суттєвий.
"У бюджеті було закладено цифра середньорічного курсу на наступний рік. Тобто починати будемо з 42 гривень, а закінчувати — 47,5 грн", — заявив економіст в ефірі 24 каналу.
Читайте Новини.LIVE!