Курс валют сегодня 22 августа - какова стоимость доллара, евро и злотого

Мужчина заходит в пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара на наличном рынке растет 5 августа 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) также обновил официальный курс, однако в сторону понижения.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,29 грн (-0,05);

евро — 45,89 грн (+0,08);

злотый — 10,71 грн (-0,02).

Курс валют в банках

В то же время, по данным портала Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 41,42 грн (+0,02), в продаже — 41,52 грн (+0,03). Евровалюта в покупке стоит — 45,80 грн (+0,16), в продаже — 46,01 грн (+0,14).

ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (-0,05), продает — 41,50 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,10 грн (+0,10), продают — за 41,49 грн (0,00). В Ощадбанке стоимость не изменилась, при покупке 41,10 грн (0,00), при продаже — 41,70 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины.

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,44 грн (+0,02), в продаже — 41,52 грн (+0,01). Евровалюта в покупке стоит 45,80 грн (+0,01), в продаже — 46,02 грн (+0,03).

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Комментарий эксперта

В комментарии экономист Олег Пензин рассказал, что курс доллара будет зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи от ЕС получит Украина.

Если ее недостаточно для того, чтобы покрыть социальные выплаты, у страны будет только один выход — печатать деньги.

"Мы с вами имели аналогичный пример в 2022 году, когда государство напечатало 400 млрд гривен для того, чтобы перекрыть социальные потребности в связи с отсутствием своевременного макрофинансирования. Что произошло у нас с курсом? С 26 он стал до 40", — сказал Олег Пензин.

Он добавил, что в 2024 г. может возникнуть аналогичная ситуация.