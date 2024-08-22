Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня arrow

Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня

22 августа 2024 09:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс валют сегодня 22 августа - какова стоимость доллара, евро и злотого
Мужчина заходит в пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс доллара на наличном рынке растет 5 августа 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) также обновил официальный курс, однако в сторону понижения.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,29 грн (-0,05);
  • евро — 45,89 грн (+0,08);
  • злотый — 10,71 грн (-0,02).

Курс валют в банках

В то же время, по данным портала Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 41,42 грн (+0,02), в продаже — 41,52 грн (+0,03). Евровалюта в покупке стоит — 45,80 грн (+0,16), в продаже — 46,01 грн (+0,14).

ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (-0,05), продает — 41,50 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,10 грн (+0,10), продают — за 41,49 грн (0,00). В Ощадбанке стоимость не изменилась, при покупке 41,10 грн (0,00), при продаже — 41,70 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины.

Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет - новые цены на валюты сегодня - фото 1
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,44 грн (+0,02), в продаже — 41,52 грн (+0,01). Евровалюта в покупке стоит 45,80 грн (+0,01), в продаже — 46,02 грн (+0,03).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Комментарий эксперта

В комментарии экономист Олег Пензин рассказал, что курс доллара будет зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи от ЕС получит Украина.

Если ее недостаточно для того, чтобы покрыть социальные выплаты, у страны будет только один выход — печатать деньги.

"Мы с вами имели аналогичный пример в 2022 году, когда государство напечатало 400 млрд гривен для того, чтобы перекрыть социальные потребности в связи с отсутствием своевременного макрофинансирования. Что произошло у нас с курсом? С 26 он стал до 40", — сказал Олег Пензин.

Он добавил, что в 2024 г. может возникнуть аналогичная ситуация.

Также важные новости дня по теме:

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Отключение света в Одессе на целые сутки — кому следует быть готовым

09:21 В ISW объяснили, как Кремль пытается приуменьшить значение потери Курщины

09:14 ЕС досрочно накопил запасов газа для зимы — страны-лидеры

09:05 Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

08:42 Десатно-штурмовые войска ВСУ показали видео, как операторы дронов работают в Курской области

08:32 Правительство планирует принять важный тариф до конца лета — детали от Минэнерго

08:30 В Украине будут по-новому проверять данные военнообязанных — что изменится

08:28 ВСУ отминусовали семь танков и более тысячи оккупантов — Генштаб назвал свежие потери России

08:16 В небе над Китаем появились семь "солнц" — видео уникального явления

09:21 Отключение света в Одессе на целые сутки — кому следует быть готовым

09:21 В ISW объяснили, как Кремль пытается приуменьшить значение потери Курщины

09:14 ЕС досрочно накопил запасов газа для зимы — страны-лидеры

09:05 Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня

08:42 Десатно-штурмовые войска ВСУ показали видео, как операторы дронов работают в Курской области

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

08:32 Правительство планирует принять важный тариф до конца лета — детали от Минэнерго

08:30 В Украине будут по-новому проверять данные военнообязанных — что изменится

08:28 ВСУ отминусовали семь танков и более тысячи оккупантов — Генштаб назвал свежие потери России

08:16 В небе над Китаем появились семь "солнц" — видео уникального явления

08:03 Очереди на границе Украины — на пунктах пропуска каких стран зафиксированы пробки утром

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы