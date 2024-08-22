Курс валют сьогодні 22 серпня — яка вартість долара, євро та злотого

Чоловік заходить в пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс долара на готівковому ринку зростає 5 серпня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс, однак у бік пониження.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,29 грн (-0,05);

євро — 45,89 грн (+0,08);

злотий — 10,71 грн (-0,02).

Курс валют у банках

Водночас, за даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41,42 грн (+0,02), у продажу — 41,52 грн (+0,03). Євровалюта у купівлі коштує — 45,80 грн (+0,16), у продажу — 46,01 грн (+0,14).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (-0,05), продає — 41,50 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 41,10 грн (+0,10), продають — за 41,49 грн (0,00). В Ощадбанку вартість не змінилась, під час купівлі 41,10 грн (0,00), під час продажу — 41,70 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,44 грн (+0,02), у продажу — 41,52 грн (+0,01). Євровалюта у купівлі коштує 45,80 грн (+0,01), у продажу — 46,02 грн (+0,03).

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Коментар експерта

У коментарі ТСН економіст Олег Пензин розповів, що курс долара буде залежити від того, скільки макрофінансової допомоги від ЄС отримає Україна.

Якщо її буде недостатньо для того, аби покрити соціальні виплати, у країни буде лише один вихід — друкувати гроші.

"Ми з вами мали аналогічний приклад у 2022 році, коли держава надрукувала 400 млрд гривень для того щоб перекрити соціальні потреби у зв’язку з відсутністю своєчасного макрофінансування. Що сталося у нас з курсом? З 26 він став до 40", — сказав Олег Пензин.

Він додав, що у 2024 році може виникнути аналогічна ситуація.