Курс валют на сегодня, 24 сентября

Евро заметно подешевел, а доллар держится — курс валют на сегодня
Курс валют сегодня, 24 сентября, по данным НБУ идет на убыль. В частности, это касается евровалюты, которая заметно подешевела. А вот доллар и польский злотый более-менее стабильны.
Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.
Курс доллара, евро и злотого
Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 41,35 грн (+0,01);
- евро — 45,99 грн (-0,15);
- злотый — 10,75 грн (-0,04).
Курс валют в банках
По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара тоже изменился. Доллар стоит в среднем при покупке 41,20 грн (-0,46), при продаже — 41,69 грн (-0,04). Евровалюта сегодня стоит при покупке — 45,86 грн (-0,63), при продаже — 46,59 грн (-0,02).
ПриватБанк доллар покупает за 40,95 грн (-0,10), продает — за 41,55 грн (-0,10). В Райффайзен Банке покупают за 41,10 грн (-0,10), продают — за 41,48 грн (-0,12). В Ощадбанке доллар стоит при покупке 41,10 грн (-0,05), при продаже — 41,75 грн (-0,10).
Курс доллара в украинских банках
Курс валют в обменниках
По информации Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,66 грн (-0,01), при продаже — 41,72 грн (-0,01). Евровалюта при покупке стоит 46,40 грн (-0,10), при продаже — 46,55 грн (-0,10).
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Комментарий эксперта
Напомним, недавно в эфире День.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.
"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года у нас точно будет 42,5 грн за доллар", — подчеркнул Пендзин.
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