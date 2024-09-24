Курс валют на сегодня, 24 сентября

Обмен валют. Иллюстрационное фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 24 сентября, по данным НБУ идет на убыль. В частности, это касается евровалюты, которая заметно подешевела. А вот доллар и польский злотый более-менее стабильны.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,35 грн (+0,01);

евро — 45,99 грн (-0,15);

злотый — 10,75 грн (-0,04).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара тоже изменился. Доллар стоит в среднем при покупке 41,20 грн (-0,46), при продаже — 41,69 грн (-0,04). Евровалюта сегодня стоит при покупке — 45,86 грн (-0,63), при продаже — 46,59 грн (-0,02).

ПриватБанк доллар покупает за 40,95 грн (-0,10), продает — за 41,55 грн (-0,10). В Райффайзен Банке покупают за 41,10 грн (-0,10), продают — за 41,48 грн (-0,12). В Ощадбанке доллар стоит при покупке 41,10 грн (-0,05), при продаже — 41,75 грн (-0,10).

Курс доллара в украинских банках

Средний курс бакса в банках. Фото: finance.ua

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,66 грн (-0,01), при продаже — 41,72 грн (-0,01). Евровалюта при покупке стоит 46,40 грн (-0,10), при продаже — 46,55 грн (-0,10).

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Комментарий эксперта

Напомним, недавно в эфире День.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года у нас точно будет 42,5 грн за доллар", — подчеркнул Пендзин.