Курс валют на сьогодні, 24 вересня

Обмін валют. Ілюстраційне фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 24 вересня, за даними НБУ йде на спад. Зокрема, це стосується євровалюти, що значно подешевшала, а ось долар та польський злотий більш-менш стабільні.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Курс долара, євро та злотого

Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,35 грн (+0,01);

євро — 45,99 грн (-0,15);

злотий — 10,75 грн (-0,04).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку курс долара теж змінився. Він коштує у середньому у купівлі 41,20 грн (-0,46), у продажу — 41,69 грн (-0,04). Євровалюта тим часом коштує у купівлі — 45,86 грн (-0,63), у продажу — 46,59 грн (-0,02).

ПриватБанк долар купує за 40,95 грн (-0,10), продає — 41,55 грн (-0,10). У Райффайзен Банку купують за 41,10 грн (-0,10), продають — за 41,48 грн (-0,12). В Ощадбанку долар коштує під час купівлі 41,10 грн (-0,05), під час продажу — 41,75 грн (-0,10).

Курс долара в українських банках

Середній курс долара у банках. Фото: finance.ua

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,66 грн (-0,01), у продажу — 41,72 грн (-0,01). Євровалюта у купівлі коштує 46,40 грн (-0,10), у продажу — 46,55 грн (-0,10).

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Коментар експерта

Нагадаємо, нещодавно в ефірі День.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року. За його словами, мова йде про 42,5 гривні за долар.

"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5 грн за долар", — наголосив Пендзин.