Сегодня, в среду, 23 октября, курс доллара растет, евро дешевеет, а злотый стабилен

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 23 октября, начал колебаться. Доллар дорожает, евро дешевеет, а злотый чувствует себя стабильно по отношению к гривне.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на среду, 23 октября, на уровне 41,3313 грн/долл. по сравнению с 41,2833 грн/долл. во вторник.

Курсы валют НБУ. Фото: Скриншот

Официальный курс евро

На сегодняшний день НБУ установил курс евровалюты на уровне 44,7081 грн/евро, что дешевле, чем вчерашний курс на уровне 44,8130 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости, хотя технически НБУ снизил курс злотого до 10,3512 грн с 10,3792 грн, что почти соответствует курсу на вчера.

Самый выгодный курс валют

Сегодня выгоднее всего продать доллар в Правэкс Банке — за 41,35 грн, а приобрести у Европромбанка — за 41,50 грн. Евро выгодно покупает Полтава-банк — за 45,15 грн, а продает Скай Банк — за те же 45,15 грн. Злотый выгодно покупает опять же Полтава-банк — за 10,40 грн, а продает Приват Банк — тоже за 10,40 грн.

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Напомним, в департаменте казначейства "Глобус банка" рассказали, что в октябре 2024 года на валютном рынке ожидается сохранение динамики изменений в сторону повышения. В дальнейшем возможны также колебания, которые несколько укрепят гривну.