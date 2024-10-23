Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Евро дешевеет, а доллар растет в стоимости — курс валют на среду arrow

Евро дешевеет, а доллар растет в стоимости — курс валют на среду

23 октября 2024 06:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сегодня, в среду, 23 октября, курс доллара растет, евро дешевеет, а злотый стабилен
Обмен валют. Фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Курс валют сегодня, 23 октября, начал колебаться. Доллар дорожает, евро дешевеет, а злотый чувствует себя стабильно по отношению к гривне.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на среду, 23 октября, на уровне 41,3313 грн/долл. по сравнению с 41,2833 грн/долл. во вторник.

None - фото 1
Курсы валют НБУ. Фото: Скриншот

Официальный курс евро

На сегодняшний день НБУ установил курс евровалюты на уровне 44,7081 грн/евро, что дешевле, чем вчерашний курс на уровне 44,8130 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости, хотя технически НБУ снизил курс злотого до 10,3512 грн с 10,3792 грн, что почти соответствует курсу на вчера.

Самый выгодный курс валют

Сегодня выгоднее всего продать доллар в Правэкс Банке — за 41,35 грн, а приобрести у Европромбанка — за 41,50 грн. Евро выгодно покупает Полтава-банк — за 45,15 грн, а продает Скай Банк — за те же 45,15 грн. Злотый выгодно покупает опять же Полтава-банк — за 10,40 грн, а продает Приват Банк — тоже за 10,40 грн.

Конвертер валют

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в департаменте казначейства "Глобус банка" рассказали, что в октябре 2024 года на валютном рынке ожидается сохранение динамики изменений в сторону повышения. В дальнейшем возможны также колебания, которые несколько укрепят гривну.

валюта курс доллара курс евро злотый НБУ курс валют обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

08:30 Без этого документа украинских студентов будут мобилизовать — норма закона

08:14 В Черкассах слышны взрывы — область атакуют вражеские дроны

08:02 В Николаеве мужчина обжаловал штраф ТЦК в 25,5 тыс. грн — что решил суд

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

07:38 У экс-игрока сборной Украины Кухаревича девушка нереальная красавица — фото

07:30 Увольнения из рядов ВСУ — какие есть для этого причины и какие положены выплаты

07:21 В Кировоградской области бывший военный хотел продать гранаты — каким был приговор суда

07:20 Размер зарплаты в ВСУ — от чего зависит начисление

07:01 Мошенники списали с карты ПриватБанка 120 тыс. грн — какая опасность кредиток

Новость с фото

08:30 Без этого документа украинских студентов будут мобилизовать — норма закона

08:14 В Черкассах слышны взрывы — область атакуют вражеские дроны

08:02 В Николаеве мужчина обжаловал штраф ТЦК в 25,5 тыс. грн — что решил суд

07:38 У экс-игрока сборной Украины Кухаревича девушка нереальная красавица — фото

07:30 Увольнения из рядов ВСУ — какие есть для этого причины и какие положены выплаты

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

07:21 В Кировоградской области бывший военный хотел продать гранаты — каким был приговор суда

07:20 Размер зарплаты в ВСУ — от чего зависит начисление

07:01 Мошенники списали с карты ПриватБанка 120 тыс. грн — какая опасность кредиток

06:54 Как выборы в Молдове повлияют на Украину — мнения львовян

06:50 Евро дешевеет, а доллар растет в стоимости — курс валют на среду

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака