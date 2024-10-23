Сьогодні, у середу, 23 жовтня, курс долара зростає, євро дешевшає, а злотий стабільний

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 23 жовтня, почав коливатись. Долар дорожчає, євро дешевшає, а злотий почувається стабільно щодо гривні.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

Читайте також:

Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 23 жовтня, на рівні 41,3313 грн/дол. порівняно із 41,2833 грн/дол. у вівторок.

Курс валют НБУ. Фото: Скриншот

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,7081 грн/євро, що дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,8130 грн/євро.

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,3512 грн з 10,3792 грн, що майже відповідає курсу на вчора.

Найвигідніший курс валют

Сьогодні вигідніше всього продати долар в Правекс Банк — за 41,35 грн, а придбати в Європромбанку за 41,50 грн. Євро вигідно купує Полтава-банк — за 45,15 грн, а продає Скай Банк — за ті самі 45,15 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,40 грн, а продає Приват Банк — теж за 10,40 грн.

Конвертер валют

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, у департаменті казначейства "Глобус банку" розповіли, що у жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.