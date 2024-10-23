Сьогодні, у середу, 23 жовтня, курс долара зростає, євро дешевшає, а злотий стабільний

Євро дешевшає, а долар зростає у вартості — курс валют на середу
Курс валют сьогодні, 23 жовтня, почав коливатись. Долар дорожчає, євро дешевшає, а злотий почувається стабільно щодо гривні.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 23 жовтня, на рівні 41,3313 грн/дол. порівняно із 41,2833 грн/дол. у вівторок.
Офіційний курс євро
На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,7081 грн/євро, що дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,8130 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,3512 грн з 10,3792 грн, що майже відповідає курсу на вчора.
Найвигідніший курс валют
Сьогодні вигідніше всього продати долар в Правекс Банк — за 41,35 грн, а придбати в Європромбанку за 41,50 грн. Євро вигідно купує Полтава-банк — за 45,15 грн, а продає Скай Банк — за ті самі 45,15 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,40 грн, а продає Приват Банк — теж за 10,40 грн.
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Нагадаємо, у департаменті казначейства "Глобус банку" розповіли, що у жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.
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