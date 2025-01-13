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єОселя в 2024 году — сколько семей получили жилье

13 января 2025 06:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Доступная ипотека - как украинцы получали кредиты на жилье в 2024 году
Новый жилой дом. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Благодаря программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" в 2024 году владельцами нового жилья стали 8,5 тыс. украинских семей. Объем выданных кредитов превысил 14,6 млрд грн.

Об этом говорится на сайте государственного "Ощадбанка".

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"єОселя в 2024 году — как работала программа

В банке отмечают, что продолжают работать над увеличением количества жилых объектов, чтобы они присоединялись к программе "єОселя". Происходит расширение географии аккредитованных новостроек, поэтому по состоянию на сейчас банк аккредитовал:

  • 29 участников строительства;
  • 28 жилых комплексов;
  • 55 новостроек для участия в программе доступной ипотеки.

"еОселя" является программой с лучшими условиями за всю историю существования украинской ипотеки. Она выполняет важную миссию, ведь наличие доступного жилья — важный аргумент для возвращения украинцев домой или удержания их от вынужденной эмиграции.  Это также один из драйверов экономического роста Украины, ведь развитие жилищного строительства – это новые рабочие места, зарплаты и налоги не только в строительной, но и в других отраслях экономики", — отметил заместитель председателя правления "Ощадбанка" Антон Тютюн.

Отмечается также, что в рамках программы "єОселя" "Ощадбанк" выдал первый кредит на квартиру, которая еще строится. Также государственный банк стал первым финансовым учреждением, которое предоставило семье кредит на покупку жилого дома. Еще "Ощад" продолжает предоставлять кредиты молодым украинцам с вдвое сниженным первым взносом – 10% вместо 20% и начал в 2024 году совместную с регионами программу, благодаря которой часть процентной ставки на ипотеку компенсируют из областных бюджетов.

Кредит на жилье без процентов — какие условия в "Ощадбанке"

В 2024 году госбанк объявил о запуске программы, которая предусматривает, что граждане Украины могут получить беспроцентную ипотеку в рамках государственной программы "єОселя".

На идею "Ощадбанка" по компенсации процентов по ипотеке по состоянию на конец 2024 года отреагировали семь военных администраций и один городской совет.

Известно, что чаще всего беспроцентную ипотеку на жилье хотят получить военные, ветераны и их семьи, ВПЛ.

Напомним, редакция сайта Новини.LIVE ранее уже подробно объясняла, как украинцам получить жилье, воспользовавшись программой "єОселя". Также эксперты рассказывали, на какие недостатки программы следует обратить внимание.

Также мы писали, почему малое количество ВПЛ воспользовалось "еОселей". Так, по мнению народного депутата Елены Шуляк, причина этому банальна - людям просто не хватает денег.

 

 

 

 

кредиты ипотека Ощадбанк жилье єОселя

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