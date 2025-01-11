еОселя 2025: как получить жилье в Украине, какова стоимость и недостатки.

Как получить жилье по программе "єОселя". Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

"єОселя" — это программа, которая обеспечивает доступное ипотечное кредитование в Украине, что позволяет гражданам приобрести собственное жилье на льготных условиях. Запущенная в октябре 2022 года, "єОселя" сначала охватывала ограниченное количество категорий граждан, однако впоследствии правительство расширило список участников, имеющих право на участие в программе. В 2024 году благодаря программе более 8 тысяч украинских семей смогли получить ипотечные кредиты для покупки собственного жилья.

Новини.LIVE рассказывают как получить жилье по программе "єОселя" в 2025 году, сколько это будет стоить и какие недостатки программы.

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Как работает "єОселя"

Программа "єОселя" предусматривает, что украинцы смогут оформлять ипотеку в банках, а государство будет компенсировать финансовым учреждениям разницу за сниженную процентную ставку. Обычно потенциальные заемщики подают заявки в несколько банков, после чего выбирают то учреждение, чьи условия наиболее выгодны.

Условия кредитования:

льготная ставка на весь срок кредита: 3-7%;

максимальный срок кредита — 20 лет;

минимальный первоначальный взнос — 20% (не менее 10% для граждан возрастом до 26 лет);

максимальный размер кредита;

Дополнительные платежи по кредиту: комиссия за предоставление кредита, сборы на обязательное государственное пенсионное страхование, страхование недвижимого имущества (предмета ипотеки), услуга оценщика, услуги нотариуса, комиссия за проведение безналичных перечислений кредитных средств со счета клиента в пользу субъектов хозяйствования и физических лиц, комиссия за открытие текущего счета, административные сборы за переоформление права собственности в Государственном реестре вещных прав.

Сейчас в программу включены следующие банки:

АО "Ощадбанк"

АО КБ "ПриватБанк"

АБ "Укргазбанк"

АО КБ "Глобус"

АО "Скай Банк"

АО "Сенс Банк"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "МТБ Банк"

ОАО "ТАСкомбанк"

АО BISBANK

Кто может получить кредит на жилье по программе "єОселя"

Украинцы могут оформить льготную ипотеку с процентной ставкой 3%, если соответствуют следующим требованиям:

возраст от 18 до 70 лет на момент полного погашения кредита;

принадлежность к одной из льготных категорий: кадровые военные, правоохранители, педагоги, медики, педагоги, ученые, а также их семьи. Также это касается детективов и старших детективов НАБУ, сотрудников рядового и начальствующего состава ГБР, БЭБ и их семей;

отсутствие в собственности жилья или наличие жилья площадью менее 52,5 м кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи сверх этого, или наличие жилья, находящегося в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории;

отсутствие участия в других государственных программах обеспечения жильем;

подтвержденная платежеспособность;

отсутствие в санкционном списке.

На льготную ипотеку под ставку 7% смогут рассчитывать следующие категории граждан Украины:

ветераны войны и их семьи;

участники боевых действий;

лица, получившие инвалидность вследствие войны;

семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также защитников и защитников Украины;

другие граждане Украины, которые не имеют собственного жилья или владеют жильем площадью менее 52,5 кв. м для одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи (жилье на временно оккупированных территориях не учитывается).

Что нужно для участия в "єОселя"

Получение ипотеки по программе "єОселя" предусматривает следующие этапы:

подача заявления в Дії;

рассмотрение заявления банком и предварительное решение в течение 24 часов;

избрание предложения конкретного банка из перечня;

предоставление документов заемщика, членов его семьи и поручителей в банк для проверки;

поиск квартиры, ее оценка и подготовка сопроводительных документов;

подписание документов и выдача кредита.

Требования к жилью по программе "єОселя":

квартира в многоквартирном доме (за исключением объектов государственной или коммунальной формы собственности);

имущественные права на квартиру, находящуюся на стадии строительства;

площадь: 52,5 кв. м для одного человека. На каждого следующего члена семьи (муж/жена и несовершеннолетние дети, проживающие совместно) добавляется 21 кв. м;

должен находиться на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий;

для объектов в областных центрах допускается только новое жилье или жилье, введенное в эксплуатацию не более 10 лет назад;

Стоимость недвижимости не должна превышать среднюю стоимость строительства жилья в регионе, установленную Минрегионом, с учетом следующих коэффициентов:

х2,5 — для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

х2,0 - для областных центров, населенных пунктов в радиусе 15 км от них, а также городов с населением свыше 300 тыс. человек;

х1,75 - для городов с населением от 100 тыс. до 300 тыс. человек;

х1,0 — для остальных населенных пунктов.

Если стоимость 1 кв. м или общая площадь жилья превышает установленные условия программы, разницу необходимо в первоначальном взносе.

В чем недостатки "єОселя"

Среди проблем и слабых мест программы "єОселя" эксперты отмечают ее возможную нестабильность в плане обеспечения финансирования. Они заявляют, что периодически возникают ситуации, когда нет средств или возникают бюрократические препятствия. Это, по их мнению, необходимо урегулировать, поскольку продавцы недвижимости, рассчитывая на быструю продажу через программу, нередко сталкиваются с задержками в выделении средств на несколько месяцев. Такие ситуации приводят к срыву сделок и подрывают репутацию самой программы.

Эксперты также обращают внимание на путаницу, вызванную разной трактовкой условий программы банками. Несмотря на то, что программа является единой, аккредитованные банки адаптируют ее под свои кредитные политики. Это приводит к тому, что в одном банке могут одобрить заявку на покупку жилья в сельской местности, тогда как в другом отказать.

Еще одной проблемой называют ограниченный выбор жилья. Жесткие требования к возрасту объектов становятся узким местом программы. Например, в районных центрах практически невозможно найти дома, построенные не более 3 или даже 10 лет назад, поскольку строительство в таких местах давно остановилось. Даже в Киеве, где наблюдается активное развитие рынка недвижимости, количество объектов, соответствующих условиям программы, крайне ограничено.

Еще одним недостатком является кредитование на основе оценочной стоимости жилья. Банк выдает заем только на сумму, определенную аккредитованным оценщиком, что нередко оказывается значительно ниже реальной рыночной стоимости объекта. Это вынуждает покупателей покрывать разницу собственными средствами, что делает программу менее доступной.

Наконец, одной из наиболее значительных проблем является нежелание большинства владельцев недвижимости участвовать в программе из-за финансовых рисков. Продавцы опасаются гривневых расчетов, которые часто поступают с задержками и частями. Дополнительные трудности создают ограничения на снятие и конвертацию гривны в валюту, что делает процесс крайне неудобным и рискованным для владельцев.

Сколько будет стоить квартира по программе "єОселя"

Для примера мы взяли двухкомнатную квартиру без ремонта, продаваемую в Соломенском районе Киева. Ее площадь составляет 54 кв. м, а стоимость составляет 2 007 840 грн (5 019 600 грн с коэффициентом 2,5). Анализировать условия кредита мы решили с помощью онлайн калькуляции "ОщадБанка".

Онлайн калькуляция стоимости кредита на сайте "ОщадБакна". Фото: oschadbank.ua

Сколько вы потратите на квартиру:

начальный взнос (10%): 501 960;

реальная годовая процентная ставка: 11,42%

ежемесячный платеж: 53 371 грн.

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, ориентировочная стоимость, разово: 50 196 грн

<страхование недвижимого имущества (предмета ипотеки), ежегодно: 12 549 грн

услуга оценщика, разово: 2 907 грн

услуги нотариуса, разово: 12 158 грн

комиссия за проведение безналичных перечислений кредитных средств со счета клиента на

пользу субъектов хозяйствования и физических лиц: 750 грн

комиссия за открытие текущего счета, в том числе для обслуживания кредита: 200 грн

административные сборы за переоформление права собственности в Государственном реестре вещных прав: 303 грн

<комиссия за предоставление кредита, разово: 45 176 грн

общие расходы по кредиту: 4 898 238 грн

общая стоимость кредита: 9 415 878 грн

Напомним, программа "єОселя" стала более доступной для молодежи. Украинцы до 26 лет теперь могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья вместо предыдущих 20%.

Впрочем, в Украине лишь несколько сотен ВПЛ смогли воспользоваться государственной программой "єОселя". Народный депутат Елена Шуляк заявила, что людям просто не хватает денег на первый взнос.