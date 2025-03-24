Переселенцев могут заставить вернуть государственные выплаты — какие причины существуют

Переселенцы получают гуманитарную помощь. Фото: УНИАН

Некоторым из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) придется вернуть государству часть средств. Это касается тех людей, которые не должны были получать помощь.

В сообществе "Юридический советник для ВПЛ" на странице в социальной сети Facebook рассказали, в каких случаях с украинцев потребуют отдать деньги.

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Как пояснили специалисты, иногда ВПЛ решают вернуться домой и сообщают о своих планах через приложение "Дія". В таком случае соцслужбы должны прекратить начисление денег, но они задерживаются с принятием соответствующего решения.

То есть, гражданин уже не относится к ВПЛ, но продолжает получать государственные деньги, как переселенец, который нуждается в финансовой поддержке. В таких случаях человека просят вернуть средства добровольно, а если он отказывается, деньги взимают через суд.

Возвращают выплаты и те переселенцы, в семьях которых доход превышает установленный властями лимит, если они своевременно не сообщили об этом соцслужбы в течение 14 дней.

Кроме того, выплаты придется вернуть тем украинцам, которые получали деньги как переселенцы, хотя фактически выезжали не с оккупированных россиянами территорий или районов боевых действий.

Что еще должны знать украинцы

С началом 2025 года в Украине вступили в силу новые правила компенсаций владельцам жилья, которые бесплатно размещают переселенцев. Теперь начислениями занимаются в Пенсионном фонде Украины на основании списков от Министерства развития общин и территорий.

Отметим также, что компенсацию за бесплатное размещение переселенцев в 2025 году могут отменить, если владелец жилья скроет от ПФУ важные изменения. Мы уже объясняли, о чем идет речь.

Еще напомним, какие льготы доступны ВПЛ в этом году. Известно, как государство будет заниматься людьми, которые нуждаются в помощи во время войны.