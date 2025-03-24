Переселенців можуть змусити повернути державні виплати — які причини існують

Переселенці отримують гуманітарну допомогу. Фото: УНІАН

Деяким з внутрішньо переміщених осіб (ВПО) доведеться повернути державі частину коштів. Це стосується тих людей, які не мали отримувати допомогу.

У спільноті "Юридичний порадник для ВПО" на сторінці у соціальній мережі Facebook розповіли, у яких випадках від українців вимагатимуть віддати гроші.

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Як пояснили фахівці, іноді ВПО вирішують повернутися додому і повідомляють про свої плани через застосунок "Дія". У такому випадку соцслужби мають припинити нарахування грошової підтримки, але вони затримуються з прийняттям відповідного рішення.

Тобто, громадянин вже не належить до ВПО, але продовжує отримувати державні гроші, як переселенець, який потребує фінансової підтримки. У таких випадках людину просять повернути кошти добровільно, а якщо вона відмовляється, гроші стягують через суд.

Повертають виплати й ті переселенці, у сім′ях яких дохід перевищує встановлений владою ліміт, якщо вони своєчасно не повідомили про це соцслужби протягом 14 днів.

Окрім того, виплати доведеться повернути тим українцям, які отримували гроші як переселенці, хоча фактично виїжджали не окупованих росіянами територій або районів бойових дій.

Що ще мають знати українці

З початком 2025 року в Україні набули чинності нові правила компенсацій власникам житла, які безплатно розміщують переселенців. Тепер нарахуваннями займаються у Пенсійному фонді України на підставі списків від Міністерства розвитку громад і територій.

Зауважимо також, що компенсацію за безоплатне розміщення переселенців у 2025 році можуть скасувати, якщо власник житла приховає від ПФУ важливі зміни. Ми вже пояснювали, про що йдеться.

Ще нагадаємо, які пільги доступні ВПО цього року. Відомо, як держава опікуватиметься людьми, які потребують допомоги під час війни.