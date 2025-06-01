Лимиты на карточные переводы в 2025 году — кого из украинцев не коснутся ограничения в июне

Человек с банковской карточкой возле банкомата. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты украинских банков с 1 июня 2025 года смогут переводить с карты на карту не 150 тыс., а 100 тыс. гривен. Впрочем, ограничения могут не волновать граждан, которые выполнят одно важное условие.

Об этом сказал журналистам информагентства УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Андрей Шевчишин сказал, что если клиент официально подтвердит законность поступления средств, тогда у него не будет проблем перевести сумму в 100 тыс. гривен, если это волонтер или у человека есть зарплатная карта.

Так, финучреждениям можно, например, предоставить:

информацию, что средства были получены за продажу автомобиля;

другой документ, подтверждающий официальное происхождение средств.

"Тогда у банка не будет никаких вопросов относительно отправки или получения такой суммы", — подчеркнул финаналитик.

Шевчишин также отметил, что в начале под лимиты попали р2р переводы (с карты на карту). Так украинские банки начали борьбу с так называемыми дропами. Но впоследствии оказалось, что платежи по реквизитам IBAN тоже могут быть использованы для того, чтобы избежать ограничений.

"Мы понимаем, что каждый клиент может использовать несколько банков для проведения операций, если нужно — то есть из двух банков может сделать сумму 200 тысяч. Но нет никаких вопросов, если деньги официальные, легальные", — сказал Андрей Шевчишин.

Эксперт также объяснил, помогут ли обойти ограничения банки, которые не стали подписывать меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг" в декабре 2024 года.

"Другие банки, которые не подписали, у них или другая модель работы, или это неактивные или совсем маленькие банки, которые не могут повлиять на рынок никоим образом. Основная масса банков, которые реально имеют влияние, участвуют в этом меморандуме", — подчеркнул Андрей Шевчишин.

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