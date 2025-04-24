Соглашение о реструктуризации госдолга — о чем Украина договаривается с кредиторами

Доллари. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов.

Украине пока не удалось договориться о реструктуризации части государственного долга. Речь о ВВП-варрантах (государственных ценных бумаг), которые привязаны к экономическим показателям страны, на общую сумму в 2,6 млрд долларов.

Об этом пишет издание Financial Times.

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Журналисты пишут, что перед украинскими властями стоит непростой вопрос: выполнить платеж в размере 600 млн долларов в конце мая или же, возможно, объявить дефолт, если так и не удастся договориться о реструктуризации.

В общем реструктуризация ВВП-варрантов (государственных ценных бумаг), поможет избежать выплат инвесторам на миллиарды долларов в ближайшие годы. ВВП-варранты выпустили в рамках реструктуризации украинского долга в 2015 году, чтобы привлечь кредиторов к поддержке экономики страны.

Что говорят в Минфине

Министерство финансов страны 24 апреля выпустило заявление, в котором отмечается, "что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-владельцами ВВП-варрантов продолжаются".

"Мы хотим достичь взаимовыгодного решения, которое будет способствовать долгосрочной финансовой устойчивости Украины и укрепит доверие инвесторов", — подчеркнули в ведомстве.

В Минфине уточнили, что украинские представители озвучили свои идеи по реструктуризации владельцам 30% ВВП-варрантов. Им, в частности, предложили обменять варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций за 2024 год или изменить условия выпуска ВВП-варрантов. Ни на одну из идей кредиторы пока не согласились.

Между тем глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем Telegram-канале сообщил, что заключить договор о реструктуризации можно до 31 мая. Но переговоры с держателями ВВП-варрантов продвигаются сложно.

"Перед реструктуризацией еврооблигаций в прошлом году также было много спекуляций о дефолте, но в конце концов договорились. Здесь ситуация, последствия и периметр сделки другие. Но надеюсь, что конструктивная позиция и здравый финансовый смысл среди кредиторов возобладает", — написал Гетманцев.

Напомним, совокупный госдолг на конец 2024 года достиг 7 трлн грн. Это соответствует 92% ВВП.

Также мы рассказывали, что в 2024 году кредиторы поддержали реструктуризацию внешнего долга. Это позволило стране сэкономить более 11 миллиардов долларов.