Угода про реструктуризацію держборгу — про що Україна домовляється з кредиторами

Долари. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов.

Україні наразі не вдалося домовитися про реструктуризацію частини державного боргу. Мова про ВВП-варанти (державних цінних паперів), які прив'язані до економічних показників країни, на загальну суму у 2,6 млрд доларів.

Про це пише видання Financial Times.

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Журналісти пишуть, що перед українською владою постає непросте питання: виконати платіж у розмірі 600 млн доларів наприкінці травня або ж, можливо, оголосити дефолт, якщо так і не вдасться домовитися про реструктуризацію.

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Загалом реструктуризація ВВП-варрантів (державних цінних паперів), допоможе уникнути виплат інвесторам на мільярди доларів у найближчі роки. ВВП-варранти випустили в рамках реструктуризації українського боргу у 2015 році, щоби залучити кредиторів до підтримки економіки країни.

Що кажуть у Мінфіні

Міністерство фінансів країни 24 квітня випустило заяву, у якій наголошується, "що діалог та конструктивні переговори з інвесторами-власниками ВВП-варрантів продовжуються".

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"Ми хочемо досягнути взаємовигідного рішення, яке сприятиме довгостроковій фінансовій стійкості України та зміцнить довіру інвесторів", — підкреслили у відомстві.

У Мінфіні уточнили, що українські представники озвучили свої ідеї щодо реструктуризації власникам 30% ВВП-варрантів. Їм, зокрема, запропонували обміняти варрантів на додатковий випуск єврооблігацій за 2024 рік або змінити умови випуску ВВП-варрантів. На жодну з ідей кредитори поки що не погодились.

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Тим часом очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму Telegram-каналі повідомив, що укласти договір про реструктуризацію можна до 31 травня. Але переговори з тримачами ВВП-варрантів просуваються складно.

"Перед реструктуризацією єврооблігацій минулого року також було багато спекуляцій про дефолт, але врешті-решт домовились. Тут ситуація, наслідки та периметр угоди інші. Але сподіваюсь, що конструктивна позиція і здоровий фінансовий глузд серед кредиторів візьме гору", — написав Гетманцев.

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Нагадаємо, сукупний держборг на кінець 2024 року сягнув 7 трлн грн. Це відповідає 92% ВВП.

Також ми розповідали, що у 2024 році кредитори підтримали реструктуризацію зовнішнього боргу. Це дозволило країні зекономити понад 11 мільярдів доларів.

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