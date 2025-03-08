Пенсия в Украине — в Минсоце объяснили, гарантирует ли высокая зарплата большую пенсию

Купюры в 1000 и 500 гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы часто получают маленькую пенсию из-за ошибок своих работодателей. Одна из самых распространенных из них — работодатель не платил отчисления за своего работника в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Поэтому даже высокая зарплата не гарантирует, что человек будет получать достойные выплаты после выхода на заслуженный отдых.

Подробнее об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Так, в ведомстве объяснили, что взносы, которые вы (или ваш работодатель — за вас) платите с вашей зарплаты, гарантируют:

страховой стаж, необходимый для получения пенсии;

право на больничные и пособие по безработице;

социальные гарантии, если вы потеряете трудоспособность или когда вам понадобится декретный отпуск.

Зато физические лица-предприниматели, согласно законодательству, должны платить только минимальный страховой взнос. Но если они хотят, чтобы пенсионные выплаты были больше, тогда они могут платить взносы с большей суммы дохода или делать добровольные пенсионные накопления.

"Уплата ЕСВ — это ваша инвестиция в собственное будущее", — подчеркнули в Министерстве социальной политики.

Пенсии в Украине и странах ЕС — как отличаются выплаты

Пока украинские бабушки с дедушками помогают детям и внукам, занимаются огородом и даже дополнительно подрабатывают, в ЕС граждане после выхода на пенсию начинают жить для себя.

Как свидетельствует статистика Almond Financial, (английская компания, предоставляющая финансовые консультации и услуги по управлению активами) размер средней пенсии в Европе составляет 1 370 евро. Украинским пенсионерам в среднем выплачивают ежемесячно 143,67 евро. Подсчет показывает, что пенсионные выплаты в Украине в 10 раз меньше, чем в Европе.

По данным из открытых источников самую большую пенсию среди стран ЕС получают в Люксембурге — 2 575 евро в месяц. На втором месте оказалась Испания (1 481,35 евро), а третье заняла Франция (1 300 евро).

Напомним, что в марте 2025 года в Украине состоялась индексация пенсий, поэтому выплаты у некоторых граждан выросли. При этом украинцы могут рассчитывать еще на некоторые доплаты.

Также мы рассказывали, что у некоторых граждан есть право на досрочную пенсию. Известно, кто именно может уйти раньше на заслуженный отдых.