Как изменится курс доллара в конце мая — прогноз банкира

Каким будет курс валют в Украине — прогноз на конец мая
В конце мая возможны изменения на валютном рынке: после многодневного роста курсов ожидается период с их последующим снижением и наоборот. Однако прогнозируется, что доллар не превысит отметки в 40 гривен.
Об этом сказал глава департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.
Что будет с курсом в конце мая
Эксперт отметил, что изменчивость является проявлением живого рынка, а контролируемость рынка по режиму "управляемой гибкости" предполагает достаточно мягкие и безопасные текущие изменения.
"Если взглянуть на валютный рынок в более длительном временном разрезе, то можно предположить, что по итогам месяца управляемая девальвация гривны не превысит 1,2%, то есть она может быть несколько ниже апрельских показателей (в апреле гривна девальвировала в среднем на 1,3 %). А конечный курс доллара в мае будет в промежутке от 39,5-40 грн", — добавил Лесовой.
По его словам, с начала года и до конца мая гривна может потерять больше 5% от начального курса года (от 38 грн/долл. до 40 грн/долл.).
"Можно предположить, что до конца месяца глобальные изменения рынка не угрожают. Зато открытым будет оставаться вопрос, с каким курсом мы войдем в июнь", — констатировал Лесовой.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в пятницу, 24 мая, зафиксировали рекордную стоимость доллара. Иностранная валюта выросла до более чем 40,1 гривен за один доллар.
Мы также писали, что в июне в Украине ожидается незначительное ослабление национальной валюты. В результате курс доллара в следующем месяце может составлять 39,5 — 40 грн/долл.
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