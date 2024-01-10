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Каким банкам доверяют выплаты пенсионеры — ТОП-3 финучреждений

10 января 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки для выплат пенсий — каким финучреждениям доверяют украинцы в 2024 году
Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине "львиная доля" граждан (более восьми миллионов человек) получают пенсионные выплаты в банковских учреждениях. Больше всего доверяют украинцы выплаты трем банкам.

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

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Как выплачивают пенсии украинцам

По обновленной информации фонда, на начало января 2024 года общее количество пенсионеров, получающих выплаты на банковские счета, составило 8,383 миллиона человек.

Остальные граждане в 2,134 миллиона получают пенсионные средства через почтовую компанию "Укрпочта".

Как свидетельствуют данные ПФУ, общая сумма перечисленных денег на банковские счета граждан в январе-декабре прошлого года составила 551,2 миллиарда гривен.

Показатель на 20,6% выше по сравнению с 2022 годом, когда пенсионерам совокупно выплатили через финучреждения 457 миллиардов гривен.

 

пенсии
Источник: ПФУ

ТОП-3 финучреждений, выплачивающих пенсии

В ПФУ отмечают, что в тройке лидеров, которым пенсионеры доверяют выплату средств — госбанки ПриватБанк, Ощадбанк и иностранный Райффайзен Банк. На них приходится наибольшее количество:

  • ПриватБанк — доля 56,1% (4,701 млн человек);
  • Ощадбанк — 33,9% (2,840 млн человек);
  • Райффайзен Банк — 3,7% (314,4 тыс. человек).

На остальные финучреждения приходится 6,3% от общего объема выплат. Через разные банки получают выплаты 527,7 тысячи граждан.

 

пенсии
Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде обнародовали данные о том, как изменились выплаты для украинских граждан за последний год. В частности, к началу января 2024 года лидер по самым высоким пенсиям остался неизменным.

Также мы писали, что в Украине с 1 января 2024 повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.

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