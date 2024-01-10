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Яким банкам довіряють виплати пенсіонери — ТОП-3 фінустанов

10 січня 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки для виплат пенсій — яким фінустановам довіряють українці у 2024-му
Чоловік пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні "левова частка" громадян (понад вісім мільйонів осіб) отримують пенсійні виплати у банківських установах. Найбільше довіряють українці виплати трьом банкам.

Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду.

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Як виплачують пенсії українцям

За оновленою інформацією фонду, станом на початок січня 2024 року загальна кількість пенсіонерів, які отримують виплати на банківські рахунки, становила 8,383 мільйона осіб.

Решта громадян у 2,134 мільйона отримують пенсійні кошти через поштову компанію "Укрпошта".

Як свідчать дані ПФУ, загальна сума перерахованих грошей на  банківські рахунки громадян у січні-грудні минулого року сягнула 551,2 мільярда гривень.

Показник на 20,6% вищий проти 2022 року, коли пенсіонерам сукупно виплатили через фінустанови 457 мільярдів гривень.

 

пенсії
Джерело: ПФУ

ТОП-3 фінустанов, які виплачують пенсії

У ПФУ зазначають, що у трійці лідерів, яким пенсіонери довіряють виплату коштів — держбанки ПриватБанк, Ощадбанк та іноземний Райффайзен Банк. На них припадає найбільша кількість:

  • ПриватБанк — частка 56,1% (4,701 млн осіб);
  • Ощадбанк — 33,9% (2,840 млн осіб);
  • Райффайзен Банк — 3,7% (314,4 тисячі осіб).

На решту фінустанов припадає 6,3% від загального обсягу виплат. Через різні банки отримують виплати 527,7 тисячі громадян.

 

пенсії
Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді оприлюднили дані про те, як змінилися виплати для українських громадян за останній рік. Зокрема, на початок січня 2024 року лідер за найвищими пенсіями залишився незмінним.

Також ми писали, що в Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.

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