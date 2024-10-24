Первые приговоры по делу зернового скандала — аграрии недовольны из-за малых штрафов

Украинское зерно. Фото: ЦПИ

После полутора лет расследований региональная прокуратура Жешува вынесла первые приговоры по делу импорта зерна из Украины в Польшу, что вызвало громкий скандал в 2022-2023 годах. Однако реакция суда разочаровала аграриев: двум обвиняемым назначили штрафы только в 4 тыс. злотых (41 тыс. грн) и 6 тыс. злотых (61,5 тыс. грн). Это вызвало возмущение среди фермеров, которые понесли значительные убытки из-за этого импорта.

Об этом рассказывает издание inPoland.

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Детали дела

Дело было начато из-за того, что импорт украинского зерна на польский рынок вызвал серьезные проблемы для местных фермеров. Многие из них понесли убытки из-за падения цен на зерно в результате конкурентного давления со стороны импортируемой продукции. Это привело к беспокойству среди аграриев по поводу их будущих доходов и перспектив на рынке.

Расследование прокуратуры в Жешуве привело к предъявлению обвинений против 19 человек. Однако низкие штрафы в размере 4 и 6 тысяч злотых, назначенные двум обвиняемым, вызвали вопрос о справедливости наказания. Реакция суда разочаровала аграриев, которые надеялись на более серьезные последствия для тех, кто способствовал импорту украинского зерна. Они считают, что ущерб, причиненный польскому аграрному сектору, требует более жестких санкций, поскольку он значительный.

Критики отмечают, что низкие штрафы не способны компенсировать значительные потери фермеров, что подрывает доверие к системе правосудия. Многие аграрии призывают провести проверку действий прокуратуры и судов, надеясь на восстановление справедливости.

Эта ситуация подчеркивает важность вопросов, связанных с импортом сельскохозяйственной продукции и ее влиянием на местные рынки. Аграрии и их ассоциации требуют активных действий со стороны властей для защиты своих интересов, в частности, пересмотра правил импорта и создания справедливой конкурентной среды.

Итак, первые приговоры по делу зернового скандала вызывают многочисленные вопросы и беспокойство среди аграриев, стремящихся защитить свои права и обеспечить стабильность в польском сельском хозяйстве. Важно, чтобы власти уделили внимание этим проблемам и приняли необходимые меры для улучшения ситуации.

Что еще стоит знать

Напомним, 8 октября в польских СМИ появилась информация, что фермеры готовят длительную акцию протеста и заблокируют движение грузовиков возле КПП "Медика". Пока на границе ситуация стабильная, акции протеста так и не начались.

Мы также писали, что за первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на 25%, что составляет 9,9 миллиона тонн. В то же время, стоимость экспорта увеличилась на 1,4 миллиарда долларов.