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Який штраф заплатять поляки, які знищили українське зерно — перші вироки

24 жовтня 2024 12:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Перші вироки у справі зернового скандалу — аграрії невдоволені через малі штрафи
Українське зерно. Фото: ЦПД
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Після півтора року розслідувань регіональна прокуратура Жешува винесла перші вироки у справі імпорту зерна з України до Польщі, що спричинив гучний скандал у 2022-2023 роках. Однак, реакція суду розчарувала аграріїв: двом обвинуваченим призначили штрафи лише у 4 тис злотих (41 тис. грн) та 6 тисяч злотих (61,5 тис. грн). Це викликало обурення серед фермерів, які зазнали значних збитків через цей імпорт.

Про це розповідає видання inPoland.

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Деталі справи

Справу було розпочато через те, що імпорт українського зерна на польський ринок спричинив серйозні проблеми для місцевих фермерів. Багато з них зазнали збитків через падіння цін на зерно внаслідок конкурентного тиску з боку імпортованої продукції. Це призвело до занепокоєння серед аграріїв щодо їхніх майбутніх доходів та перспектив на ринку.

Розслідування прокуратури в Жешуві призвело до висунення обвинувачень проти 19 осіб. Однак, низькі штрафи у 4 і 6 тисяч злотих, призначені двом обвинуваченим, викликали питання щодо справедливості покарання. Реакція суду розчарувала аграріїв, які сподівалися на суворіші наслідки для тих, хто сприяв імпорту українського зерна. Вони вважають, що шкода, завдана польському аграрному сектору, вимагає більш жорстких санкцій, оскільки вона є значною.

Критики зазначають, що низькі штрафи не здатні компенсувати значні втрати фермерів, і це підриває довіру до системи правосуддя. Багато аграріїв закликають провести перевірку дій прокуратури та судів, сподіваючись на відновлення справедливості.

Ця ситуація підкреслює важливість питань, пов’язаних з імпортом сільськогосподарської продукції та її впливом на місцеві ринки. Аграрії та їх асоціації вимагають активних дій з боку влади для захисту своїх інтересів, зокрема перегляду правил імпорту і створення справедливого конкурентного середовища.

Отже, перші вироки у справі зернового скандалу викликають численні запитання та занепокоєння серед аграріїв, які прагнуть захистити свої права і забезпечити стабільність у польському сільському господарстві. Важливо, щоб влада приділила увагу цим проблемам і вжила необхідних заходів для поліпшення ситуації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 8 жовтня, у польських ЗМІ з'явилась інформація, що фермери готують тривалу акцію протесту і заблокують рух вантажівок біля КПП "Медика". Наразі на кордоні ситуація стабільна, акції протесту так і не почалися.

Ми також писали, що упродовж перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на 25%, що становить 9,9 мільйона тонн. Водночас вартість експорту збільшилася на 1,4 мільярда доларів.

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