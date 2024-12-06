Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали arrow

Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

6 декабря 2024 11:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налоги для ФЛП — что изменится в следующем году для предпринимателей
Работа за компьютером Фото: fidemmoris.ua
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В следующем году для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вводятся важные изменения в налоговом законодательстве. В частности, нововведения предполагают обязательную уплату военного сбора и единого социального взноса (ЕСВ).

О том, какие налоги будут платить ФЛП и кто имеет право на льготы, рассказывает LIGA.net со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.

Читайте также:

Какие налоги будут платить ФЛП

В 2025 году для предпринимателей первой группы предусмотрены новые условия уплаты налогов и сборов:

  • Единый налог — 302,80 грн в месяц, уплата до 20 числа.
  • Военный сбор — 800 грн в месяц, что составляет 10% от минимальной заработной платы (8000 грн), также уплачивается до 20 числа.
  • Единый социальный взнос — 1760 грн в месяц. Для тех, кто платит ежеквартально, сумма составляет 5280 грн в квартал.
  • Таким образом, общая сумма налогов в месяц для ФЛП первой группы в 2025 году составит 2862,80 грн.

Для ФЛП второй группы в следующем году предусмотрены следующие налоговые обязательства:

  • Единый налог — 1600 грн ежемесячно, уплачивается до 20 числа.
  • Военный сбор — 800 грн ежемесячно (10% от минимальной зарплаты).
  • ЕСВ — 1760 грн ежемесячно.

Общая сумма ежемесячных налоговых выплат для предпринимателей второй группы составит 4160 грн.

Что касается предпринимателей третьей группы, для них в 2025 году предусмотрены следующие налоговые обязательства:

  • Единый налог — 5% от ежемесячного уплачиваемого дохода.
  • Военный сбор — 1% от дохода.
  • Единый социальный взнос — 1760 грн ежемесячно.

Таким образом, для ФЛП третьей группы общая сумма налогов будет зависеть от размера дохода, так как они уплачивают проценты от полученных средств.

Льготы по уплате ЕСВ и единому налогу

В 2025 году для физических лиц-предпринимателей существует несколько льгот по уплате налогов, в частности ЕСВ, единого налога и военного сбора:

  • ФЛП, являющиеся пенсионерами или имеющие инвалидность, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ. Также эта льгота распространяется на ФЛП, которые являются наемными работниками, если за них на основном месте оплачивается ЕСВ в минимальном размере.
  • Предприниматели на общей системе налогообложения также могут не платить ЕСВ, если их доход отсутствует. Эта льгота будет оставаться в силе и в 2025 году.
  • Льгота для ФЛП первой и второй группы: они освобождаются от уплаты единого налога, если зарегистрированы на территориях ведения боевых действий. Это способствует поддержке предпринимателей в зонах конфликта.
  • Военный сбор. Есть обсуждения по предоставлению льготы для ФЛП, которые находятся в зонах боевых действий, однако решение еще не принято.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2025 году ФЛП придется столкнуться с рядом изменений в налоговой и бизнес-правовой среде, которые существенно повлияют на их деятельность. Помимо роста налоговой нагрузки, предприниматели будут вынуждены установить POS-терминалы для безналичных платежей во избежание штрафов. Кроме того, возврат плановых проверок для предпринимателей 1 и 2 групп потребует дополнительного внимания к выполнению всех нормативных требований.

Мы также писали, что ПриватБанк упразднил основные тарифы для физических лиц-предпринимателей в сфере IT, предлагая бесплатное открытие и обслуживание бизнес-счетов. Кроме того, клиенты могут воспользоваться нулевым тарифом на базовые услуги, включая обслуживание счетов и корпоративных карт.

ФЛП налоги деньги предприниматели военный сбор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:22 Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

12:13 Наследие с сюрпризом — нужно ли отдавать долги родственника

12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

11:58 Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:57 Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

11:55 Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

11:37 Украл телефон, подменив на муляж — на Харьковщине судили мужчину

12:22 Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

12:13 Наследие с сюрпризом — нужно ли отдавать долги родственника

12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

11:58 Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:57 Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

11:55 Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

11:37 Украл телефон, подменив на муляж — на Харьковщине судили мужчину

11:30 Минобороны назвало, когда у Резерв+ появятся направления на ВВК

11:29 Они наш голос памяти — в Одессе почтили героев, фото

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие