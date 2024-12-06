Налоги для ФЛП — что изменится в следующем году для предпринимателей

Работа за компьютером Фото: fidemmoris.ua

В следующем году для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вводятся важные изменения в налоговом законодательстве. В частности, нововведения предполагают обязательную уплату военного сбора и единого социального взноса (ЕСВ).

О том, какие налоги будут платить ФЛП и кто имеет право на льготы, рассказывает LIGA.net со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.

Читайте также:

Какие налоги будут платить ФЛП

В 2025 году для предпринимателей первой группы предусмотрены новые условия уплаты налогов и сборов:

Единый налог — 302,80 грн в месяц, уплата до 20 числа.

Военный сбор — 800 грн в месяц, что составляет 10% от минимальной заработной платы (8000 грн), также уплачивается до 20 числа.

Единый социальный взнос — 1760 грн в месяц. Для тех, кто платит ежеквартально, сумма составляет 5280 грн в квартал.

Таким образом, общая сумма налогов в месяц для ФЛП первой группы в 2025 году составит 2862,80 грн.

Для ФЛП второй группы в следующем году предусмотрены следующие налоговые обязательства:

Единый налог — 1600 грн ежемесячно, уплачивается до 20 числа.

Военный сбор — 800 грн ежемесячно (10% от минимальной зарплаты).

ЕСВ — 1760 грн ежемесячно.

Общая сумма ежемесячных налоговых выплат для предпринимателей второй группы составит 4160 грн.

Что касается предпринимателей третьей группы, для них в 2025 году предусмотрены следующие налоговые обязательства:

Единый налог — 5% от ежемесячного уплачиваемого дохода.

Военный сбор — 1% от дохода.

Единый социальный взнос — 1760 грн ежемесячно.

Таким образом, для ФЛП третьей группы общая сумма налогов будет зависеть от размера дохода, так как они уплачивают проценты от полученных средств.

Льготы по уплате ЕСВ и единому налогу

В 2025 году для физических лиц-предпринимателей существует несколько льгот по уплате налогов, в частности ЕСВ, единого налога и военного сбора:

ФЛП, являющиеся пенсионерами или имеющие инвалидность, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ. Также эта льгота распространяется на ФЛП, которые являются наемными работниками, если за них на основном месте оплачивается ЕСВ в минимальном размере.

Предприниматели на общей системе налогообложения также могут не платить ЕСВ, если их доход отсутствует. Эта льгота будет оставаться в силе и в 2025 году.

Льгота для ФЛП первой и второй группы: они освобождаются от уплаты единого налога, если зарегистрированы на территориях ведения боевых действий. Это способствует поддержке предпринимателей в зонах конфликта.

Военный сбор. Есть обсуждения по предоставлению льготы для ФЛП, которые находятся в зонах боевых действий, однако решение еще не принято.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2025 году ФЛП придется столкнуться с рядом изменений в налоговой и бизнес-правовой среде, которые существенно повлияют на их деятельность. Помимо роста налоговой нагрузки, предприниматели будут вынуждены установить POS-терминалы для безналичных платежей во избежание штрафов. Кроме того, возврат плановых проверок для предпринимателей 1 и 2 групп потребует дополнительного внимания к выполнению всех нормативных требований.

Мы также писали, что ПриватБанк упразднил основные тарифы для физических лиц-предпринимателей в сфере IT, предлагая бесплатное открытие и обслуживание бизнес-счетов. Кроме того, клиенты могут воспользоваться нулевым тарифом на базовые услуги, включая обслуживание счетов и корпоративных карт.