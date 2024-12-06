Податки для ФОП — що зміниться наступного року для підприємців

Робота за комп'ютером. Фото: fidemmoris.ua

Наступного року для фізичних осіб-підприємців (ФОП) впроваджуються важливі зміни у податковому законодавстві. Зокрема, нововведення передбачають обов’язкову сплату військового збору та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про те, які податки будуть платити ФОП та хто має право на пільги, розповідає LIGA.net із посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича.

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Які податки будуть сплачувати ФОП

У 2025 році для підприємців першої групи передбачено нові умови сплати податків та зборів:

Єдиний податок — 302,80 грн на місяць, сплата до 20 числа.

Військовий збір — 800 грн на місяць, що становить 10% від мінімальної заробітної плати (8000 грн), також сплачується до 20 числа.

Єдиний соціальний внесок — 1760 грн на місяць. Для тих, хто сплачує щоквартально, сума становить 5280 грн на квартал.

Таким чином, загальна сума податків на місяць для ФОП першої групи у 2025 році становитиме 2862,80 грн.

Для ФОП другої групи наступного року передбачено такі податкові зобов’язання:

Єдиний податок — 1600 грн щомісяця, сплачується до 20 числа.

Військовий збір — 800 грн щомісяця (10% від мінімальної зарплати).

ЄСВ — 1760 грн щомісяця.

Загальна сума щомісячних податкових виплат для підприємців другої групи складатиме 4160 грн.

Що стосується підприємців третьої групи, для них у 2025 році передбачені такі податкові зобов'язання:

Єдиний податок — 5% від доходу, що сплачується щомісяця.

Військовий збір — 1% від доходу.

Єдиний соціальний внесок — 1760 грн щомісяця.

Таким чином, для ФОП третьої групи загальна сума податків буде залежати від розміру доходу, адже вони сплачують відсотки від отриманих коштів.

Пільги щодо сплати ЄСВ та єдиного податку

У 2025 році для фізичних осіб-підприємців існують кілька пільг щодо сплати податків, зокрема ЄСВ, єдиного податку та військового збору:

ФОП, які є пенсіонерами або мають інвалідність, можуть бути звільнені від сплати ЄСВ. Також ця пільга поширюється на ФОП, які є найманими працівниками, якщо за них на основному місці роботи сплачується ЄСВ у мінімальному розмірі.

Підприємці на загальній системі оподаткування також можуть не сплачувати ЄСВ, якщо їхній дохід відсутній. Ця пільга залишатиметься в силі й у 2025 році.

Пільга для ФОП першої та другої групи: вони звільняються від сплати єдиного податку, якщо зареєстровані на територіях ведення бойових дій. Це сприяє підтримці підприємців у зонах конфлікту.

Військовий збір. Є обговорення щодо надання пільги для ФОП, які перебувають у зонах бойових дій, однак рішення ще не ухвалено.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в 2025 році ФОПам доведеться зіткнутися з низкою змін у податковому та бізнес-правовому середовищі, які суттєво вплинуть на їхню діяльність. Окрім зростання податкового навантаження, підприємці будуть змушені встановити POS-термінали для безготівкових платежів, щоб уникнути штрафів. Крім того, повернення планових перевірок для підприємців 1 та 2 груп вимагатиме додаткової уваги до виконання всіх нормативних вимог.

Ми також писали, що ПриватБанк скасував основні тарифи для фізичних осіб-підприємців у сфері IT, пропонуючи безплатне відкриття та обслуговування бізнес-рахунків. Крім того, клієнти можуть скористатися нульовим тарифом на базові послуги, включаючи обслуговування рахунків і корпоративних карток.