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Какие пенсии назначили себе руководители ПФУ — известные суммы

1 ноября 2024 09:40
Карина Приходько - Редактор
Пенсии чиновников ПФУ — стали известны выплаты должностных лиц
Пенсионерка держит деньги. Иллюстративное фото: depositphotos.com
Карина Приходько - Редактор

Максимальная пенсия чиновника Пенсионного фонда Украины составляет около 20 тысяч гривен, а минимальная — 9 тысяч. В то же время, есть случаи, когда должностные лица уже достигли пенсионного возраста и получают за это выплаты, но несмотря на это остаются дальше работать.

Издание OBOZ.UA выяснило, какие пенсии и зарплаты получают чиновники ПФУ.

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По данным издания, руководители Пенсионного фонда в Украине не имеют каких-либо отдельных условий для выхода на заслуженный отдых. Однако именно их работа определяет, правильно ли насчитывают стаж и заработные платы при расчетах выплат.

Стало известно, какие пенсионные выплаты получают подчиненные Пенсионному фонду в разных регионах Украины:

Винницкая область: начальник ГУ ПФУ Елена Корчака (58 лет) получает пенсию в размере 9 496 грн. В то же время она еще работает и получает зарплату в размере 63 700 грн;

Волынская область: Леся Некса еще не вышла на пенсию, поэтому получает только зарплату в размере 50 211 грн;

Днепропетровская область: Юрий Козак уже имеет пенсию и получает 12 624 грн, также он имеет зарплату в размере 71 751 грн;

Донецкая область: здесь руководитель ГУ ПФУ Наталья Рад получает 64 594 грн зарплаты и 15 704 грн пенсии;

Житомирская область: Иван Заинчковский имеет 15 063 грн пенсии и 62 015 грн зарплаты;

Закарпатская область: начальник Анастасия Пентек также уже на пенсии и получает 14 574 грн, в то же время ее заработная плата составляет 51 434 грн;

Запорожская область: Светлана Жмурко еще не на пенсии, поэтому получает только плату в размере 68 140 грн;

Черновицкая область: здесь начальник ГУ ПФУ Михаил Романив, его пенсия — 16 645 грн, а зарплата — 99 748 грн;

Черкасская область: Светлана Зинник — первый заместитель ГУ ПФУ и получает 20 930 грн пенсии и 39 071 грн зарплаты;

Хмельницкая область: Мария Квятковская также первый заместитель начальника ГУ ПФУ в регионе, поэтому имеет пенсию в размере 20 930 грн, а зарплату в 57 698 грн;

Харьковская область: Инна Колесниченко является заместителем начальника ГУ ПФУ и получает только зарплату — 51 780 грн;

Тернопольская область: здесь начальник Пенсионного фонда Игорь Москалик, у него 12 737 грн пенсии и 59 620 грн зарплаты;

Сумская область: здесь начальник ГУ ПФУ Татьяна Зленко получает только зарплату в размере 62 683 грн;

Полтавская область: здесь начальник Владимир Тараторин получает пенсию в размере 10 105 грн и зарплату в 58 882 грн;

Одесская область: Александр Буряченко еще не на пенсии, поэтому имеет только зарплату в размере 63 736 грн.

Николаевская область: руководителем ГУ ПФУ здесь Елена Сычугова и она получает только заработную плату в размере 61 792 грн;

Львовская область: Галина Недзельская получает 10 998 грн пенсии и 66 026 грн зарплаты;

Кировоградская область: начальница ГУ ПФУ в этом регионе Наталья Симонян получает только зарплату в размере 58 132 грн;

Киевская область: здесь у Василия Фатхутдинова есть и зарплата, и пенсия, 65 027 грн и 20 930 грн соответственно.

Напомним, недавно стало известно, кто из руководителей МСЭК имеет наибольшее состояние. На первой строчке антирейтинга глава комиссии в Хмельницком.

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Украина Пенсионный Фонд чиновники деньги пенсии

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