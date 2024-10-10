Зарплата президента — скільки заробляє Зеленський у порівнянні з очільниками інших країн

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Зарплата Президента України Володимира Зеленського значно нижча, ніж у більшості світових лідерів. Водночас, якщо порівнювати доходи президентів з ВВП на душу населення, український президент має певні переваги у фінансовій стабільності.

Новини.LIVE розповідають, скільки заробляє Володимир Зеленський та які зарплати в очільників інших країн.

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Доходи Володимира Зеленського

Згідно з декларацією за 2023 рік, доходи президента України та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, з яких дохід від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) становив 7 млн 455 тис. 972 грн. Основними джерелами доходів родини були заробітна плата, відсотки банку та доходи від оренди нерухомості, які у 2023 році становили 4 млн 967 тис. 036 грн.

Збільшення доходів у порівнянні з 2022 роком сталося завдяки відновленню орендних платежів, хоча залишок грошових коштів на кінець року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

Зарплата Зеленського залишається стабільною і становить близько 1 тис. дол. на місяць, що в річному вимірі становить приблизно 12 тис. дол. Це підкреслює його фінансову позицію як президента, однак така сума є значно нижчою за зарплати світових лідерів.

Декларація президента Зеленського за 2023 рік. Скриншот: public.nazk.gov.ua

Порівняння зарплат інших світових лідерів

На тлі доходів Зеленського зарплати інших світових лідерів виглядають вражаюче. Згідно з даними Forbes, найвисокооплачуваним лідером є прем’єр-міністр Сингапуру Лоуренс Вонг з річною зарплатою понад 1,5 млн дол. Президентка Швейцарії Віола Амгерд заробляє 570 тис. дол. на рік, що в 47 разів перевищує доходи українського президента.

Третє місце посідає прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе із зарплатою понад 413 тис. дол., а президент США Джо Байден отримує 400 тис. дол. на рік.

Рейтинг зарплат світвих лідерів. Скриншот: Forbes

Серед найнижчих зарплат у світі — зарплата президента Шрі-Ланки, яка становить лише 4 тис. дол. на рік. Це робить його одним з найменш оплачуваних лідерів, тоді як президент Кенії Вільям Рутто заробляє 141 тис. дол. на рік, що становить майже 2000% від ВВП країни на душу населення. Тоді як зарплата прем'єр-міністра Сингапуру, хоч і висока, становить лише приблизно 1,1% від ВВП на душу населення країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, все більше українських чиновників в електронному та фізичному вигляді заповнює податкові декларації і їхня кількість збільшилась удвічі. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), на середину вересня кількість усіх декларацій становить понад 1,2 млн екземплярів, але 46% з них містять помилки на великі суми.

Також ми повідомляли, що вища кваліфікаційна комісія суддів планує відкрити доступ до суддівських досьє, декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді. Це може відбутися вже найближчим часом.