Пенсии в Украине – кто из пенсионеров получает 23 тыс. гривен

Деньги в кошельке Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине небольшое количество граждан получает более высокие пенсии. Им начисляют максимально возможные выплаты в 23 тыс. гривен ежемесячно, в то время как около четверти из более чем десяти миллионов пенсионеров получают пенсию в сумме 2,76 тыс. гривен.

Это прописано в законе "О Государственном бюджете Украины" на 2024 год.

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Речь идет о начислении максимального размера пенсий для четырех категорий граждан. А именно для:

государственных служащих;

работников местного самоуправления;

народных депутатов;

ученых.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", такая выплата по закону составляет десять прожиточных минимумов.

В этом году сумма максимальной пенсии выросла на 268 гривен, ведь повысился прожиточный минимум. Так, согласно государственному бюджету, его сумма составляет 2,92 тыс. гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность — 2,361 тыс. гривен.

Сумма максимальной выплаты повысилась на 2,68 тыс. гривен, поэтому размер максимальной пенсии достиг 23,61 тыс. гривен, а раньше составлял 20,93 тыс. гривен.

В частности, госслужащим пенсию назначают в размере 60% суммы их заработной платы, в которую включены все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование. Однако, учитывая закон, максимально получают 23,61 тыс. гривен.

Как изменятся пенсии в 2025 году

Согласно бюджету на 2025 год размеры прожиточного минимума не изменятся, поэтому минимальная и пенсия останется на уровне 2024 года.

Более того, как говорится в Бюджетной декларации на 2025–2027 годы, этот показатель не будут пересматриваться вплоть до 2028 года.

Замороженные показатели отразятся не только на пенсионных выплатах и доплатах, привязанных к прожиточному минимуму и заработной плате. Также не повысится соцпомощь по инвалидности и других госвыплатах.

Однако власти обещают провести индексацию в следующем году. Реальное осовременивание пенсий составит не более 13%.

Напомним, законодательство предусматривает, что пенсию по потере кормильца перечисляют родителям или супругам в случае достижения пенсионного возраста или инвалидности. Кроме того, независимо от возраста и трудоспособности средства могут получить и родственники.

Также мы писали, что некоторых пенсионеров могут оставить без выплат, если за десять дней не проинформируют об определенных изменениях. Это может произойти, если человек не уведомит о трудоустройстве.