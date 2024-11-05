Какие дрова лучше всего подходят для отопления. Какие существуют виды дров и как выбрать дрова в Украине.

Рубка дров. Фото: esquire.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время все больше украинцев для отопления своих домов начинают использовать дрова. Это помогает сэкономить средства и обогревать жилье даже при отключении электроэнергии. Впрочем, для максимально эффективного отопления дровами следует уметь их правильно выбирать и соблюдать определенные правила при хранении и применении.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно выбрать дрова, какие виды дров существуют, где их хранить и какие есть альтернативы.

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Существующие виды дров

Характеристики разных пород древесины для отопления существенно разнятся. Дрова отличаются по горючести ("плохо горят" и "хорошо горят"), теплотворности (мало тепла и много тепла), дымности и зольности (количество негорючих компонентов в древесине, от которых зависит, сколько золы остается после сгорания). Качественные дрова обладают высокой горючестью и теплопроизводительностью, но низкой дымностью и зольностью. Плохие дрова обладают противоположными характеристиками.

Общее требование к дровам любой породы: они должны быть хорошо просушены. Свежесрубленная древесина, насыщенная влагой, горит плохо. Только срубленное дерево содержит до 50% влаги. Прежде чем использовать его в качестве топлива, его нужно сушить 1-3 месяца.

Кроме того, важным фактором при выборе дров для отопления дома является плотность древесной породы. Это свойство обеспечивает длительное горение и тление, а также высокую теплоотдачу. Наиболее калорийными считаются дрова из жестких пород дерева.

Теплотворность и плотность разных пород древесины для отопления

Граб

Теплотворность: 1700-2500 ккал/дм³ (влажность 20%)

Плотность: 730-795 кг/м³

Дуб

Теплотворность: 1500-2400 ккал/дм³ (влажность 20%)

Плотность: 680-690 кг/м³

Акация

Теплотворность: 1900-2700 ккал/дм³ (влажность 20%)

Плотность: 680 кг/м³

Клен

Теплотворность: 1500-2300 ккал/дм³ (влажность 20%)

Плотность: 670 кг/м³

Ясен

Теплотворность: 1400-2200 ккал/дм³ (влажность 20%)

Плотность: 680 кг/м³

Береза

Теплотворность: 1400-2200 ккал/дм³ (влажность 20%)

Плотность: 550-650 кг/м³

Ольха

Теплотворность: 2000 ккал/дм³ (влажность 20%)

Плотность: 460-540 кг/м³

Сосна

Теплотворность: 1800 ккал/дм³ (влажность 20%)

Плотность: 420-520 кг/м³

Какие дрова выбрать для котла

Для обычных и пиролизных котлов рекомендуется использовать дрова с влажностью до 20-25%. Чем меньше влаги, тем лучше, потому что на испарение воды тратится тепло, выходящее вместе с паром.

Влажность дров можно уменьшить путем просушки. Для этого достаточно хранения недели дома или 1-2 месяцев на улице.

Следует отметить, что пиролизные котлы особенно чувствительны к влажности. Использование сырых поленьев может привести к следующим проблемам: необходимость частой загрузки топлива, невозможность перехода на пиролиз, загрязнение котла налетом, недостаточное прогревание дома.

Лучшие местные виды топлива — плотные лиственные деревья: дуб, граб, ясень, акация, береза. Бюджетный, но тоже неплохой вариант — хвойные породы: сосна, ель. Мягкие лиственные породы, такие как ольха, тополь, липа, подходят в основном для разжигания огня из-за их низкой плотности.

Следует также позаботиться о длине и толщине дров. Необходимые размеры обычно указываются в инструкции изготовителя котла. Для определения оптимального размера дров можно измерить глубину камеры сгорания и умножить на 0,75. Также учитывайте размеры дверцы камеры.

Какие дрова выбрать для печи

Чтобы выбрать лучшие дрова для кирпичной печи, можно руководствоваться теми же принципами, что и для котла, но выбор здесь более широкий. Также в печь можно закладывать даже влажные дрова. Хотя горение будет менее эффективным, это избавит вас от необходимости вставать по ночам для новой закладки.

Мягкие породы, такие как ольха и осина, помогают очищать дымоход от нагара. Благодаря высокому содержанию летучих горючих соединений они прогорают за час, заставляя сажу осыпаться вниз.

Лучшими дровами для печи считаются дуб, береза, ясень и акация. Хвойные породы, хоть и доступные, недорогие, легко колются и хорошо разгораются, имеют ряд недостатков: быстрое горение, невысокую теплотворность и повышенное содержание смол. Поэтому их лучше использовать в сочетании с дубом.

Береза ​​— традиционное топливо для сельских домов. Сосна, несмотря на невысокую теплотворность, удобна для быстрого разжигания и набора температуры. Можно использовать смесь разных пород. К примеру, плотный граб для долгого жара и мягкую сосну для легкого разжигания.

Дуб (граб, бук, вяз) горит дольше других пород деревьев, его уголь тлеет часами и поддерживает высокую температуру. Из-за высокой цены дуб лучше использовать в сочетании с сосной или другой недорогой древесиной.

Акация — достойная альтернатива дубу и березе. Хотя расколка акации требует усилий, она долго тлеет. Эксперты советуют топить печь дровами из ясеня, температура горения которого достигает 1400 градусов. Это самая высокая температура среди отечественной древесины, в то время как у дуба она составляет в среднем 900 градусов, а березы — 820 градусов. Ясень – единственная порода дерева, которую можно использовать сырой, потому что она содержит минимальное количество влаги, а высушенные поленья не сыреют.

Американский клен является хорошим бюджетным вариантом. Его преимущества включают в себя высокую калорийность, отсутствие сажи и доступность.

Ива и тополь дешевы, но их не стоит покупать, потому что их структура рыхлая, они быстро сгорают, дают мало тепла, а процесс топки будет хлопотным и трудоемким.

Каковы альтернативы отоплению дровами

Первая и достаточно очевидная альтернатива — уголь. Отопление углем имеет свои преимущества и недостатки. Одним из главных плюсов является высокая теплотворная способность угля, что делает его более эффективным по сравнению с дровами. Уголь также горит дольше, что требует меньше загрузок топлива, и в некоторых регионах он может быть доступнее и дешевле.

Однако сжигание угля выделяет большее количество углекислого газа и других вредных веществ. Кроме того, уголь оставляет больше золы и сажи, что требует регулярной чистки печи и дымохода.

Еще одна альтернатива дровам — топливные брикеты. Они изготавливаются из деревянной стружки, измельченной и высушенной на специальном оборудовании и спрессованной под высоким давлением без применения клея.

Отопление брикетами имеет свои плюсы и минусы. Одним из главных преимуществ является их высокая теплотворная способность. Брикеты горят дольше и равномернее, они также компактны и удобны в хранении – занимают меньше места по сравнению с дровами.

Однако стоимость брикетов может быть выше, чем у традиционных дров или угля. Также их следует правильно хранить. Важно контролировать влажность в помещении, где хранятся топливные брикеты. На зиму их следует держать только в крытом, сухом и хорошо проветриваемом месте.

Напомним, мы писали где в Украине можно официально купить дрова. Цена будет зависеть от породы древесины и наличия.

Также мы писали, что украинцам грозят огромные штрафы за вырубку деревьев и хранение дров. Во время войны за такую ​​вину можно даже оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.