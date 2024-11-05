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Какие документы на дрова нужно иметь, чтобы избежать штрафа

5 ноября 2024 05:57
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Документы на дрова — что нужно иметь, чтобы избежать штрафа
Покупка дров на зиму. Фото: полиция Киевской области
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Верховная Рада приняла закон о наказании за хранение большого количества дерева без документов. Это касается тех, кто имеет дома дров более чем на 30 тысяч гривен. Чтобы избежать штрафа или тюрьмы, нужно покупать официальные дрова.

Какие документы подтвердят вашу покупку, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

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"К уголовной ответственности могут быть привлечены и те, кто занимается заготовкой дров на собственных участках или в лесополосах без разрешений. Во избежание наказания владельцам дров следует иметь документы, подтверждающие их законное происхождение", — объяснила юрист.

Существуют следующие виды документов на дрова:

  • чек или накладная от продавца;
  • разрешение на заготовку дров, выданное местными органами власти;
  • документы о покупке на официальных лесных складах.

По мнению авторов закона, такие нововведения направлены на усиление контроля за использованием лесных ресурсов, направленных на предотвращение незаконной вырубки и ограничение оборота древесины.

"Несмотря на то, что нововведения декларируют защиту лесов, законопроект №9665, за который парламент проголосовал и принял 10 октября 2024 года, в то же время порождает значительное количество правовых и социальных проблем, имеющих критический характер, особенно в условиях энергетического кризиса и холодного сезона", — заверила юрист.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о запрете на хранение большого количества древесины. Это значит, что украинцам нужно иметь документы на дрова, цена которых превышает 30 тыс. грн. Также нельзя собирать ветки и стволы деревьев на обочине.

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