Документи на дрова — що треба мати, аби уникнути штрафу

Купівля дров на зиму. Фото: поліція Київської області

Верховна Рада ухвалила закон щодо покарання за зберігання великої кількості деревини без документів. Це стосуватиметься тих, хто має вдома дрова на понад 30 тисяч гривень. Щоб уникнути штрафу або тюрми, треба купувати офіційні дрова.

Які документи підтвердять вашу покупку, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк.

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Закон про зберігання дров

"До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті й ті, хто займається заготівлею дров на власних ділянках або в лісосмугах без дозволів. Для уникнення покарання власникам дров слід мати документи, що підтверджують їхнє законне походження", — пояснила юристка.

Існують такі види документів на дрова:

чек або накладна від продавця;

дозвіл на заготівлю дров, виданий місцевими органами влади;

документи про купівлю на офіційних лісових складах.

На думку авторів закону, такі нововведення спрямовані на посилення контролю за використанням лісових ресурсів, мають на меті запобігання незаконній вирубці та обмеження обігу деревини.

"Незважаючи на те, що нововведення декларують захист лісів, законопроєкт №9665, за який парламент проголосував та ухвалив 10 жовтня 2024 року, водночас породжує значну кількість правових та соціальних проблем, які мають критичний характер, особливо в умовах енергетичної кризи та холодного сезону", — запевнила юристка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо заборони на зберігання великої кількості деревини. Це означає, що українцям треба мати документи на дрова, ціна яких перевищує 30 тис. грн. Також не можна збирати гілки та стовбури дерев на узбіччі.