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Какая будет пенсия с зарплатой, выше средней — расчет выплат

20 мая 2024 08:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Какая будет пенсия с высокой зарплатой — расчет выплат
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине размер будущей пенсии граждан зависит от уровня заработной платы и страхового стажа. Известно, на какую сумму можно рассчитывать при условии получения зарплаты, вдвое выше средней.

Такие подсчеты сделало издание Oboz.

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Размеры пенсий в Украине

В 2024 году насчитывается 2,7 миллиона работающих пенсионеров, в среднем получающих выплаты в размере 6 тыс. гривен.

Всего в Украине пенсионные выплаты получают 10,1 миллиона человек. Из этого количества 2,6 миллиона имеют пенсию до 3 тыс. гривен.

Еще 1,7 миллиона человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. гривен. От 4 тыс. до 5 тыс. гривен имеют 1,8 миллиона украинцев. То есть большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты до 5 тыс. гривен. Высокие пенсии в размере от 10 тыс. гривен получают 1,2 миллиона пенсионеров.

Пенсии с более высокими зарплатами

Согласно данным Пенсионного фонда, зарплата в двое выше средней в более чем 33 тыс. грн, с которой заплатили единый социальный взнос, составляет 16,83 тыс. гривен.

Учитывая это, при средней зарплате за три года (13,55 тыс. гривен), 35 лет страхового стажа, размер будущей пенсии будет равен 9,49 тыс. гривен.

Таким образом, пенсии большинства граждан достаточно низкие из-за небольших заработных плат. В то же время эффективная пенсионная система могла бы предоставить возможность пенсионеру получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода.

По рекомендации Международной организации труда, минимальный гарантированный доход на пенсии должен быть равен 40% привычного заработка.

В Украине такая норма выполняется только по отдельным льготным категориям, в частности судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии.

Остальные граждане со средней зарплатой и страховым стажем в 35 лет на отдыхе получают пенсию, размер которой меньше 30% от дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским пенсионерам, оставшимся на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, продолжают выплачивать пенсию на текущий счет. Однако для тех, кто получал пенсию по Укрпочте, существуют другие процедуры и требования.

Также мы писали, что некоторым пенсионерам предусмотрены дополнительные выплаты в июне 2024 года. Речь идет о надбавке к пенсионной выплате, которую будут предоставлять ежемесячно гражданам, достигшим определенного возраста.

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