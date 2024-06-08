Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик спрогнозировал, сколько будет стоить биткоин в случае победы Трампа на президентских выборах

Джефф Кендрик на фоне монеты биткоина. Фото: bits.media

Если Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах в США, криптовалюта подорожает. Курс биткоина может возрасти до 150 тысяч долларов.

Как сообщило в четверг, 6 июня, издание Bitcoin Magazine, такой прогноз сделал руководитель отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик.

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Учитывая экономические показатели и политические события, влияющие на рынок биткоина, Кендрик подчеркнул, что следующим важным фактором для стоимости первой криптовалюты будут выборы в США.

"С приближением выборов в США я ожидаю, что цена достигнет 100 тысяч долларов, а затем 150 тысяч долларов до конца года в случае победы Трампа", — заявил представитель Standard Chartered.

Также Кедрик добавил, что биткоин может достичь нового рекорда и уже в конце месяца стоить до 80 тысяч долларов. Текущий исторический максимум биткоина, установленный 14 марта, составляет 73 тысячи 770 долларов.

Политические события влияют на рынок биткоина. Поскольку в США насчитывается более 50 миллионов владельцев BTC и других криптовалют, результат президентских выборов может сыграть решающую роль в формировании будущего биткоинов.

Напомним, в начале мая аналитики банка Standart Chartered прогнозировали падение курса биткоина. Они предполагали, что из-за некоторых тенденций на крипторынке и макроэкономических факторов стоимость криптовалюты снизится до 50 тысяч долларов.

Также мы сообщали о том, что автор книги "Богатый папа, бедный папа", инвестор Роберт Кийосаки предположил, что в конце августа стоимость криптовалюты может достичь 350 тысяч долларов.